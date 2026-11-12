Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?

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Д ългогодишният финансов директор на Nvidia Колет Крес ще стане временно изпълнителен директор на гиганта за производство на чипове, след като в четвъртък Дженсън Хуанг подаде оставка заради аферата си с предполагаема китайска шпионка.

В ръцете на 59-годишната Крес попада компания с пазарна капитализация от над 3 трилиона долара - най-скъпата и влиятелна корпорация в съвременния технологичен свят.

Освен че ще изпълнява длъжността временен главен изпълнителен директор, докато компанията търси постоянен заместник, 59-годишната Крес ще запази и ролите си на главен финансов директор и изпълнителен вицепрезидент, се казва в изявление на Nvidia от четвъртък.

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Крес е главен финансов директор и изпълнителен вицепрезидент на компанията от постъпването си в нея през септември 2013 г. По време на мандата си тя оглавява финансовата организация на компанията и „е изиграла ключова роля в растежа и еволюцията на NVIDIA“, посочват от компанията.

Преди да се присъедини към Nvidia, Крес прекарва близо 25 години на финансови позиции в водещи технологични компании.

След кратковременен престой в Cisco Systems и дълъг 13-годишен период в Microsoft, включващ четири години като главен финансов директор на дивизията за сървъри и инструменти, Крес се присъединява към Nvidia, където помага за ръководенето на партньорствата с доставчици.

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Тя постъпва в Nvidia през 2013 г. като заместник на временно изпълняващия длъжността главен финансов директор Карън Бърнс, която наследява финансовия директор на Nvidia Дейвид Уайт, след като той напуска по лични причини.

По това време анализатори заявяват пред Ройтерс, че нов главен финансов директор няма да окаже толкова голямо влияние върху компанията предвид колко силен лидер е Хуанг.

„Когато имате много силен главен изпълнителен директор, какъвто има Nvidia, стратегията и посоката идват много ясно от ръководството, така че промяната на финансовия директор не е индикация за преломна точка в посоката на компанията“, коментира тогава анализаторът от RBC Capital Дъг Фридман.

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Ние сме „в добра форма да изнесем това на пазара през втората половина на годината“, каза Крес на технологично събитие по-рано тази година, цитирана от Barron’s. Налице е „огромно количество търсене както за изкуствен интелект, така и за ускорени изчисления“.

Сега пред Крес стои задачата да тушира страстите и страховете на инвеститорите по време на мащабна криза за компанията.

„Колет помогна на NVIDIA да премине през период на изключителен растеж и има дълбоко разбиране за нашия бизнес, клиенти, операции и финансово състояние“, заяви Харви Джоунс, председател на Съвета на директорите на NVIDIA, добавяйки, че бордът има „пълно доверие“ в Крес.

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Крес има магистърска степен от Университета Южен Методист и бакалавърска степен от Университета на Аризона. В момента тя живее в Саратога, Калифорния.

Нейният съпруг, Дейвид Крес, е бивш ръководител в Microsoft, започнал кариерата си от пощенското отделение през 1987 г. Двамата се запознават в Силициевата долина и имат две деца заедно. Един от нейните синове, Матю Крес, е голфър в PGA Tour America и възпитаник на Университета на Флорида.

„Силата на NVIDIA винаги е произтичала от нейните хора и заедно с ръководния ни екип съм решена да надградя изключителната основа, която Дженсън създаде през последните 33 години“, заявява Крес в изявление.

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„Ще продължим да развиваме дейността, превърнала NVIDIA в лидер в областта на ускорените изчисления и изкуствения интелект, и ще се възползваме от предстоящите възможности. Фокусът ни остава върху обслужването на нашите клиенти, партньори, разработчици и акционери“, допълва Крес.

Източник: nypost    
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