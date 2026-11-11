Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

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П ри откриването на пленарната сесия днес в 16:00 ч. българско време председателят на ЕП Роберта Мецола изказа съболезнования към близките на жертвите от във вчерашната тежка катастрофа на АМ "Тракия" в България.

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

В памет на загиналите в инцидента, както и от стрелбата в Краков, расистките атаки в Трап и Ла Вериер във Франция и влаковата катастрофа в Урда, Испания беше обявена минута мълчание в Европейския парламент.

Източник: EP

Европейските и българските флагове пред сградите на ЕП в Брюксел и Страсбург днес са свалени наполовина в знак на траур заради жертвите на катастрофа на АМ "Тракия".

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

"Вчера лошите метеорологични условия доведоха до поредица от верижни катастрофи на българската автомагистрала "Тракия". Най-малко 11 души загубиха живота си, а мнозина други бяха ранени. От името на Европейския парламент изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните служби и медицинските екипи, които работиха неуморно на мястото на инцидента, както и на всички, които се отзоваха, за да дарят кръв", заяви Мецола.