България

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Единият е рецидивист

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 14:54
Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“
Източник: Thinkstock/Guliver

Д вама младежи на 22 и 18 години бяха обвинени в грабеж над две непълнолетни момчета в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Престъплението е извършено на 10 ноември на спирка в района на метростанция „Сливница“. Според събраните до момента доказателства единият от обвиняемите хванал едно от момчетата за гърдите и якето, докато другият издърпал със сила портфейла на второто. След това двамата заплашили пострадалите да не вдигат шум, за да си нямат проблеми, и избягали с отнетите пари.

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По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен в съучастие. За престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Един от обвиняемите вече е осъждан и е извършил деянието в рамките на изпитателния срок на предишната си присъда. С постановление на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа.

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На 12 ноември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
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