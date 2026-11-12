Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Д вама младежи на 22 и 18 години бяха обвинени в грабеж над две непълнолетни момчета в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Престъплението е извършено на 10 ноември на спирка в района на метростанция „Сливница“. Според събраните до момента доказателства единият от обвиняемите хванал едно от момчетата за гърдите и якето, докато другият издърпал със сила портфейла на второто. След това двамата заплашили пострадалите да не вдигат шум, за да си нямат проблеми, и избягали с отнетите пари.

Задържаха петима тийнейджъри, ограбили 13-годишно момче на спирка в София

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен в съучастие. За престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Един от обвиняемите вече е осъждан и е извършил деянието в рамките на изпитателния срок на предишната си присъда. С постановление на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа.

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

На 12 ноември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.