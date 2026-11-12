Въоръжени взеха бижута за над 1 млн. евро от „Де Биърс“ в Париж

В ъоръжени нападатели откраднаха бижута на стойност над един милион евро от магазин на „Де Биърс“ в Париж и избягаха с мотоциклети, съобщиха френските власти, цитирани от АФП.
Обирът е извършен около 11:00 ч. местно време в магазин във втори район на френската столица. Нападателите заплашили присъстващите с огнестрелни оръжия, но не произвели изстрели. Няма пострадали.
Въоръжена банда задигна бижута за милиони при обир в Париж
Според полицейски източник четирима маскирани мъже, единият от които въоръжен с автомат, са избягали с мотоциклети в посока към магистрала. Стойността на откраднатите бижута надхвърля един милион евро, потвърди източникът пред АФП.
Парижката полиция е мобилизирала значителни сили за издирването на извършителите. Специализираното звено за борба с организираната престъпност е започнало разследване за въоръжен грабеж, извършен от организирана престъпна група.
Екшън на "Шанз Елизе": Дързък обир за 78,9 милиона евро от магазин в Париж
„Де Биърс“ е един от водещите световни участници в търговията с диаманти, с дългогодишно присъствие в добива и продажбата на скъпоценни камъни от Южна Африка.
💎🇫🇷 FLASH - La bijouterie De Beers, située rue de la Paix à Paris, a été BRAQUÉE par 4 individus armés de fusils automatiques, sous les yeux de passants qui ne semblaient pas particulièrement paniqués. (M6 Info) https://t.co/BnO1gvJni8— AlertesInfos (@AlertesInfos) November 12, 2026