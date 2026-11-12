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Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

На фона на разследването за китайски шпионаж, информация на New York Times разкрива за тайна връзка между 63-годишния ръководител на технологичния гигант и неговата пряко подчинена

12 ноември 2026, 10:50
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К имбърли Пауъл, вицепрезидент по здравеопазването в Nvidia, е имала интимна връзка с главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, според материал на New York Times от сряда, който се позовава на петима източници от компанията.

Пауъл, на 48 години, е пряко подчинена на 63-годишния Хуанг. Изданието съобщава, че двамата са били „заснети на видео да проявяват нежност“ в хотел по време на конференция на Nvidia в Сан Хосе през март, както и че Пауъл също е омъжена.

Хуанг вече е обект на разследване в Nvidia за това дали е бил мишена на „операция на чуждо разузнаване“. The Times съобщи, че американски официални лица смятат, че друга жена, с която той се е сближил - технологичният ръководител Алис Хуанг - може да е била вербувана от китайското правителство, за да шпионира производителя на чипове. Главният изпълнителен директор на Nvidia призна в съобщение до персонала в неделя, че е бил „неверен“ на съпругата си.

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Ето какво трябва да знаете за Пауъл.

Пауъл ръководи инициативите на Nvidia в здравеопазването

Пауъл се присъединява към Nvidia като директор през 2008 г. и постепенно се издига в йерархията. Според корпоративния ѝ профил, първоначално тя е отговаряла за насърчаването на използването на чиповете с изкуствен интелект на Nvidia за медицинска образна диагностика.

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Преди това тя е работила като инженер, а след това и в продуктовия отдел на стартъп за електроника, като в крайна сметка се свързва с Nvidia, за да обсъди техните изчислителни чипове. След като компанията осъзнава, че нейната технология може да намери приложение в здравеопазването, тя се свързва отново с нея, за да я наеме, разказва самата тя в епизод на подкаста Lifers, публикуван през август тази година.

В подкаста Пауъл нарича тази работа „сбъдната мечта“.

Според профила ѝ в LinkedIn през 2016 г. тя е повишена в старши директор и ръководи екип за бизнес развитие, фокусиран върху изкуствения интелект. Влиянието на Пауъл нараства - през 2017 г. тя става вицепрезидент по здравеопазването, се посочва в профила ѝ.

В настоящия ѝ корпоративен профил пише, че тя отговаря както за хардуерната, така и за софтуерната част от бизнеса на компанията в сферата на здравеопазването, включително за технологиите за медицинска образна диагностика, науките за живота и разработването на лекарства.

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„Аз буквално живея и дишам със здравеопазването. Така че говоря за него през цялото време“, казва Пауъл пред Business Insider през 2025 г.

Връзките на Кимбърли Пауъл с Дженсън Хуанг

Хуанг, един от най-известните представители на цялата технологична индустрия, ръководи Nvidia от основаването на компанията през 1993 г., което означава, че той и Пауъл работят заедно повече от 18 години.

В августовското интервю за Lifers Пауъл отдава заслуга на амбициите на Хуанг в сферата на здравеопазването.

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„Дженсън изпитва страст към здравната индустрия още отпреди повече от 20 години и това наистина беше подхранено от срещите му с изследователи, които имаха мечти и стремежи да направят нещо изключително смислено и значимо в областта на здравеопазването, а ние потенциално разполагахме с инструментите да го осъществим, да постигнем тази цел“, казва тя.

Етичният кодекс на Nvidia, който започва с писмо от Хуанг, включва личните взаимоотношения сред дейностите, които могат да създадат конфликт на интереси.

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В него също така се казва: „Ние незабавно разследваме сигналите за неправомерно поведение“.

Нито Пауъл, нито Nvidia са отговорили на запитванията за коментар от страна на Business Insider.

Източник: Business Insider    
Nvidia Дженсън Хуанг Кимбърли Пауъл Скандал Афера Шпионаж Разследване Изкуствен интелект Конфликт на интереси Здравеопазване
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