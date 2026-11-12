Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

К имбърли Пауъл, вицепрезидент по здравеопазването в Nvidia, е имала интимна връзка с главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, според материал на New York Times от сряда, който се позовава на петима източници от компанията.
Пауъл, на 48 години, е пряко подчинена на 63-годишния Хуанг. Изданието съобщава, че двамата са били „заснети на видео да проявяват нежност“ в хотел по време на конференция на Nvidia в Сан Хосе през март, както и че Пауъл също е омъжена.
Nvidia, CEO'sunun Çin casusu bir kadınla ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından iki günde 430 milyar dolar piyasa değeri kaybetti. • Jensen Huang'ın, şirketin sağlık teknolojileri başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı ortaya atıldı. • Nvidia yönetim kurulu, 41 yıldır evli olan CEO Jensen Huang'ı iki ayrı yasak ilişki nedeniyle görevden almayı değerlendiriyor. • Tayvan hükümeti de ilişkinin Çin'in kurduğu bir tuzak olabileceği şüphesiyle ulusal güvenlik soruşturması başlattı. Güncel Anlık Haberler İçin Bizi Takip Etmeyi Unutmayın #sondakika #HABAŞ #Cennet #FonzedeyiDinleYoksaOyYok— Son Dakika Haber (@xyer6haber) November 12, 2026
Хуанг вече е обект на разследване в Nvidia за това дали е бил мишена на „операция на чуждо разузнаване“. The Times съобщи, че американски официални лица смятат, че друга жена, с която той се е сближил - технологичният ръководител Алис Хуанг - може да е била вербувана от китайското правителство, за да шпионира производителя на чипове. Главният изпълнителен директор на Nvidia призна в съобщение до персонала в неделя, че е бил „неверен“ на съпругата си.
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Ето какво трябва да знаете за Пауъл.
Пауъл ръководи инициативите на Nvidia в здравеопазването
Пауъл се присъединява към Nvidia като директор през 2008 г. и постепенно се издига в йерархията. Според корпоративния ѝ профил, първоначално тя е отговаряла за насърчаването на използването на чиповете с изкуствен интелект на Nvidia за медицинска образна диагностика.
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Преди това тя е работила като инженер, а след това и в продуктовия отдел на стартъп за електроника, като в крайна сметка се свързва с Nvidia, за да обсъди техните изчислителни чипове. След като компанията осъзнава, че нейната технология може да намери приложение в здравеопазването, тя се свързва отново с нея, за да я наеме, разказва самата тя в епизод на подкаста Lifers, публикуван през август тази година.
The relationship, which has not been previously reported, was with KIMBERLY POWELL, Nvidia's $NVDA VP of health care. https://t.co/axKEgFO9TR— WAR (@warsurvillance) November 12, 2026
В подкаста Пауъл нарича тази работа „сбъдната мечта“.
Според профила ѝ в LinkedIn през 2016 г. тя е повишена в старши директор и ръководи екип за бизнес развитие, фокусиран върху изкуствения интелект. Влиянието на Пауъл нараства - през 2017 г. тя става вицепрезидент по здравеопазването, се посочва в профила ѝ.
В настоящия ѝ корпоративен профил пише, че тя отговаря както за хардуерната, така и за софтуерната част от бизнеса на компанията в сферата на здравеопазването, включително за технологиите за медицинска образна диагностика, науките за живота и разработването на лекарства.
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„Аз буквално живея и дишам със здравеопазването. Така че говоря за него през цялото време“, казва Пауъл пред Business Insider през 2025 г.
Footage from May 22, 2025, shows Nvidia CEO Jensen Huang leaving a private dinner in Taipei, Taiwan, with alleged Chinese spy, Alice Huang (wearing a pink dress in the video). The dinner took place at San Liu Shi Fu (三六食府), an upscale, reservation-only restaurant specializing in Shanghainese and Cantonese cuisine, during Computex 2025, the major annual technology conference. As Jensen exited the restaurant, reporters and fans were waiting outside in the rain. He stopped to speak with Taiwanese journalists, sign autographs, and hand out bags of stir-fried noodles to the crowd. Alice Huang, then an executive associated with Singapore-based data-center company Megaspeed International can be seen standing behind Jensen as he interacts with reporters. U.S. intelligence officials reportedly believe Alice Huang, also known as Huang Le, was recruited by China's Ministry of State Security to gather information about Nvidia and potentially influence Jensen's position on exporting advanced AI chips to China. Additional footage from the evening shows the two exchanging affectionate gestures, including a kiss on the cheek, before reportedly leaving together in the same vehicle. The footage has resurfaced following Jensen's November 8, 2026, admission to employees that he had been unfaithful to his wife, amid scrutiny of his relationship with Alice Huang and Megaspeed. Nvidia's board subsequently announced an independent investigation into the suspected foreign intelligence operation. On November 10, Reuters reported allegations from The Information that Alice Huang and as associated network of companies helped facilitate approximately $7.5 billion in Nvidia chip shipments to Chinese firms. On November 11, Taiwanese authorities confirmed that Alice Huang had previously visited Taiwan using a Hong Kong passport, including reported trips in June 2024 and May 2025, when she was filmed alongside Nvidia CEO Jensen Huang at this Taipei restuarant. Authorities have since revoked her entry permit, barring her from returning to Taiwan, as national security officials investigate the matter. Most recently, Bloomberg reports security officials believe that Alice Huang is currently living in Beijing, citing people familiar with her whereabouts who asked to remain anonymous. Footage: Taiwanese news outlet SETN, May 22, 2025— Earnings Nugget (@EarningsNugget) November 12, 2026
Връзките на Кимбърли Пауъл с Дженсън Хуанг
Хуанг, един от най-известните представители на цялата технологична индустрия, ръководи Nvidia от основаването на компанията през 1993 г., което означава, че той и Пауъл работят заедно повече от 18 години.
В августовското интервю за Lifers Пауъл отдава заслуга на амбициите на Хуанг в сферата на здравеопазването.
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„Дженсън изпитва страст към здравната индустрия още отпреди повече от 20 години и това наистина беше подхранено от срещите му с изследователи, които имаха мечти и стремежи да направят нещо изключително смислено и значимо в областта на здравеопазването, а ние потенциално разполагахме с инструментите да го осъществим, да постигнем тази цел“, казва тя.
Етичният кодекс на Nvidia, който започва с писмо от Хуанг, включва личните взаимоотношения сред дейностите, които могат да създадат конфликт на интереси.
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В него също така се казва: „Ние незабавно разследваме сигналите за неправомерно поведение“.
Нито Пауъл, нито Nvidia са отговорили на запитванията за коментар от страна на Business Insider.