Свят

Масирана руска атака срещу Украйна взе 13 жертви, сред загиналите са и деца

Ракетни и въздушни атаки засегнаха Киев, Кривой Рог и Лвов; Украйна отговори с нова вълна от дронове срещу цели в Русия

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 30 юли 2026, 09:10 / 30 юли 2026, 07:00
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Н ай-малко 13 души са загинали при нова вълна от руски въздушни удари по Украйна, като сред жертвите са две деца. Атаките са засегнали райони от столицата Киев до западния град Лвов, близо до границата с Полша, което накара Варшава да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство, предаде „Ройтерс“.

Ударите бяха извършени в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски се завръща от САЩ. Там той съобщи за постигнато политическо споразумение с Вашингтон за лицензиране на производството в Украйна на ракети за системите „Пейтриът“, които са ключови за противоракетната отбрана на страната.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в множество украински области. Свидетели на „Ройтерс“ съобщиха за експлозии в Киев, а кметът на столицата Виталий Кличко заяви, че в няколко района са избухнали пожари. При ударите в Киев е загинал един човек, а други двама са ранени.

  • Трагедия в Кривой Рог

Най-тежко е положението в Кривой Рог, родния град на Зеленски. Там руска балистична ракета „Искандер-М“ е поразила дом на многодетно семейство. Загинали са шестима души, сред които две момичета на 5 и 12 години. Други осем души са ранени.

„Мрачна нощ“, написа в Telegram ръководителят на градския съвет по отбраната Александър Вилкул. Той посочи, че ракетата е била изстреляна от Воронежка област в Русия и е ударила директно жилището.

Вилкул предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителните екипи продължават да разчистват отломките.

  • Ударите стигнаха до Лвов

Атаките засегнаха и Лвов – град в Западна Украйна, разположен недалеч от полската граница.

Руски ракети са повредили две жилищни сгради, като според последните данни на властите 26 души са ранени. Спасителни екипи са разчиствали отломките и са търсили хора, които може да са останали под развалините.

Мащабът на атаките предизвика реакция и в съседна Полша.

Полските въоръжени сили съобщиха, че са вдигнали изтребители за защита на въздушното пространство на страната. Мерките са били превантивни на фона на масираната руска въздушна атака срещу Украйна.

  • Зеленски: Съюзниците трябва да осигурят повече противоракетна защита

Още преди атаките Володимир Зеленски предупреди, че Украйна очаква мащабен руски удар. Той призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

„Важно е нашите партньори напълно да разбират какво се случва и че защитата на човешките животи зависи пряко от тяхната готовност“, написа Зеленски в Telegram.

На този фон договореността със САЩ за лицензирано производство на ракети за „Пейтриът“ се разглежда от Киев като важна стъпка към увеличаване на капацитета на украинската противоракетна защита.

  • Украйна отговори с нови удари по цели в Русия

Паралелно с руските атаки Украйна продължи кампанията си с дронове срещу цели на руска територия.

Сред засегнатите обекти е склад на „Уайлдберис“ – най-голямата руска компания за онлайн търговия. При атака с украински дронове в Пенза е избухнал пожар, един човек е бил ранен, а около 200 души са евакуирани, съобщи губернаторът на Пензенска област Олег Мелниченко.

Пожарникари са се борили с огъня в складовия комплекс. Местните власти са предупредили и за задимяване, което може да се придвижи към град Пенза, като препоръчаха на жителите да затворят прозорците и да ограничат престоя си на открито при поява на миризма на дим.

Според данни на „Ройтерс“ украинските атаки са засегнали редица логистични обекти на „Уайлдберис“. Компанията съобщава за сериозни щети по складовия си капацитет, като засегнати са и множество малки предприятия, които използват платформата за продажбите си.

Украинските удари са били насочени и към други руски обекти, включително енергийна и логистична инфраструктура, на фона на задълбочаващите се проблеми с горивните доставки в някои части на страната.

  • Русия съобщи за свалени 258 дрона

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила общо 258 украински дрона през нощта. В посочената от Москва бройка са включени и дронове, свалени над територии в Украйна, които Русия контролира.

„Ройтерс“ подчертава, че не е успяла независимо да потвърди всички съобщения за атаките и нанесените щети.

Новата ескалация идва на фона на продължаващите вече повече от четири години бойни действия след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. И Москва, и Киев отхвърлят обвиненията, че умишлено нанасят удари по цивилни цели.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
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