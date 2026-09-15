Лавров обяви готовност за преговори за Украйна, докато НАТО свали дрон над Литва и напрежението в Балтика ескалира

Р усия декларира готовност за възобновяване на преговорите за мир в Украйна - било то в двустранен или тристранен формат, стига Киев да покаже същата нагласа. Това обяви външният министър на Руската федерация Сергей Лавров по време на среща с чуждестранни дипломати в Москва, посветена на кризата. По думите на дипломат номер едно на Кремъл, Русия никога не е опитвала да затруднява преговорния процес.

Лавров обаче направи ключово уточнение: потенциалното започване на мирни разговори няма да бъде причина за преустановяване на военните действия на терен. Руският външен министър съобщи още, че планира да проведе двустранна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на предстоящото Общо събрание на ООН в Ню Йорк по-късно този месец.

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

От страна на Украйна позицията остава непроменена. Властта в Киев многократно е заявявала, че пълното прекратяване на огъня е задължителното първо условие за какъвто и да е официален диалог.

Ескалация в скандинавието и Балтика: Инцидент с датски хеликоптер и свален дрон

Паралелно с дипломатическите сигнали от Москва, военното напрежение по източния и северния фланг на НАТО рязко се засили.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Военноморските сили на Дания съобщиха за опасен инцидент в международни води. Руска военна фрегата е изстреляла две сигнални ракети (флаери) в непосредствена близост до датски военен хеликоптер, изпълняващ рутинна мисия по заснемане на руския плавателен съд. Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен окачестви случилото се като „абсолютно недопустимо“ и спешно повика руския посланик в Копенхаген за официални обяснения. Външното министерство на Дания подчерта, че ракетите са преминали само на няколко метра от хеликоптера, без да е имало каквото и да било предварително радиопредупреждение или сигнал от страна на фрегатата. Премиерът на страната Мете Фредериксен бе категорична, че подобни действия целят застрашаване и разделение, но Алиансът няма да се огъне. Москва отхвърли обвиненията и заяви, че хеликоптерът е извършвал „опасни маневри“ в близост до руския кораб.

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

В същото време въздушното пространство на Литва бе нарушено от безпилотен апарат, дошъл от територията на Беларус. Дронът е прелетял в близост до столицата Вилнюс преди да бъде засечен и прихванат. Под командата на Обединения център за въздушни операции на НАТО в Германия, два италиански изтребителя Eurofighter, базирани в Шяуляй, са вдигнати по тревога и са свалили дрона край град Каунас. В редица райони на Литва бяха задействани сирените за въздушна опасност, а гражданските полети бяха временно ограничени. Това е първият случай, в който военните в Литва свалят чужд дрон над своята територия. В отговор на инцидента, съседна Полша също превантивно вдигна военната си авиация в готовност по югоизточната си граница.

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Идеята на Тръмп за енергийната инфраструктура и реалността на терен

Кремъл подкрепи предложението на американския президент Доналд Тръмп за сключване на споразумение между Москва и Киев за взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни и петролни съоръжения. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков нарече идеята „добра“ и потвърди, че Москва ще остане в контакт с Вашингтон по темата. Тръмп посочи, че именно атаките срещу рафинерии са основната причина за скока в цените на горивата в световен мащаб.

Въпреки думите от Кремъл и Вашингтон, интензивните атаки срещу критични обекти продължават с пълна сила. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди за масиран среднощен удар с украински дронове срещу руската петролна рафинерия в Сизран (Самарска област), където са избухнали няколко пожара, както и за удари по завод за производство на дронове в Таганрог. Руските власти съобщиха, че са свалили над 40 украински безпилотни апарата над Самарска област.

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

В същото време руските сили нанесоха масирана въздушна атака с над 200 дрона срещу Украйна. При удар срещу бензиностанция и складови бази в Киев бе потвърдена смъртта на един човек, а поразен инфраструктурен обект в Запорожие остави големи части от града без ток. Атаки бележат и пристанищната инфраструктура на Одеса.

Наземните операции остават най-критични в Донецка област. Според последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), украинските сили са успели да подобрят позициите си северно от Лиман, пречейки на руските войски да осъществят широк обкръжаващ маньовър срещу основните укрепени градове в региона.