Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

Н икол Кидман отново засия на червения килим на наградите „Еми“. Носителката на две статуетки за „Големите малки лъжи“ привлече всички погледи с елегантна бяла рокля с пера и флорални детайли на модната къща Chanel.

Кидман, която е посланик на марката, заложи на рокля от бял вълнен креп с бюстие, украсена с 46 ръчно изработени цветя от копринен креп, органза и рафия. Актрисата допълни визията си с бижута и обувки от същата модна къща, както и с ретро часовник Omega, а русата ѝ коса бе прибрана в стилен кок с пуснати кичури около лицето.

Завръщането ѝ на „Еми“ идва в разгара на натоварена промоционална турне за продължението на куфтовия филм „Приложна магия“ (Practical Magic 2), където тя си партнира със Сандра Бълок, Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс. На премиерата в Лондон Кидман блесна със светлоелектриково синя рокля на Chanel с пайети, а в Лос Анджелис заложи на черна дантелена рокля на Versace с прическа в стила на 90-те години.

Завръщането към съвместната работа със Сандра Бълок идва близо 30 години след оригиналния филм от 1998 г. За този период и двете актриси преминаха през редица лични изпитания - през 2024 г. Кидман загуби майка си, а миналата година се раздели със съпруга си Кийт Ърбън, от когото има две дъщери - Съндей (18 г.) и Фейт (15 г.).

„И двете пораснахме и сме известни от много време, което понякога води до изолация. Но когато имаш деца, просто няма как да се изолираш от света“, споделя Кидман за подкрепата и живота си извън киното.