Любопитно

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

След развода с Кийт Ърбън и загубата на майка си, холивудската звезда показа перфектна форма в Ню Йорк. Кидман пристигна на триумфалната церемония в уникален тоалет с 46 ръчно изработени цветя, за да отпразнува големия си успех с новия проект

15 септември 2026, 14:56
Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“
Източник: Getty Images

Н икол Кидман отново засия на червения килим на наградите „Еми“. Носителката на две статуетки за „Големите малки лъжи“ привлече всички погледи с елегантна бяла рокля с пера и флорални детайли на модната къща Chanel.

Кидман, която е посланик на марката, заложи на рокля от бял вълнен креп с бюстие, украсена с 46 ръчно изработени цветя от копринен креп, органза и рафия. Актрисата допълни визията си с бижута и обувки от същата модна къща, както и с ретро часовник Omega, а русата ѝ коса бе прибрана в стилен кок с пуснати кичури около лицето.

Завръщане с блясък: Никол Кидман зашемети на наградите „Еми“ след 9 години пауза
16 снимки
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман

Завръщането ѝ на „Еми“ идва в разгара на натоварена промоционална турне за продължението на куфтовия филм „Приложна магия“ (Practical Magic 2), където тя си партнира със Сандра Бълок, Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс. На премиерата в Лондон Кидман блесна със светлоелектриково синя рокля на Chanel с пайети, а в Лос Анджелис заложи на черна дантелена рокля на Versace с прическа в стила на 90-те години.

Завръщането към съвместната работа със Сандра Бълок идва близо 30 години след оригиналния филм от 1998 г. За този период и двете актриси преминаха през редица лични изпитания - през 2024 г. Кидман загуби майка си, а миналата година се раздели със съпруга си Кийт Ърбън, от когото има две дъщери - Съндей (18 г.) и Фейт (15 г.).

„И двете пораснахме и сме известни от много време, което понякога води до изолация. Но когато имаш деца, просто няма как да се изолираш от света“, споделя Кидман за подкрепата и живота си извън киното.

Нощта на рекордите на „Еми“: Исторически триумф за Джийн Смарт и Алисън Джани, емоционални речи и блясък
35 снимки
Еми награди
Еми награди
Еми награди
Еми награди

 

Източник: People    
Никол Кидман наградите Еми червен килим Chanel мода Приложна магия Сандра Бълок актриса Versace личен живот
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Протест на студенти блокира центъра на София

Протест на студенти блокира центъра на София

Трой Майнк: САЩ изстреляха мистериозни оръжия в Космоса в ход срещу Китай и Русия

Трой Майнк: САЩ изстреляха мистериозни оръжия в Космоса в ход срещу Китай и Русия

Тежка катастрофа с двама загинали и ранени край Ямбол

Тежка катастрофа с двама загинали и ранени край Ямбол

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Китай иска да вкара още свои марки в Топ 10 по продажби

Китай иска да вкара още свои марки в Топ 10 по продажби

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

Любопитно Преди 9 минути

Новородените прекарват голяма част от денонощието в сън, но рядко го правят на дълги периоди

Прокуратурата проверява ОИК – Горна Оряховица

Прокуратурата проверява ОИК – Горна Оряховица

България Преди 21 минути

Искането е свързано с окончателно решение на ВАС, с което е установен конфликт на интереси на кмета

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Защо Тръмп предупреждава Зеленски да не атакува руските рафинерии за дизелово гориво?

Свят Преди 2 часа

Тръмп обвинява украинските атаки за глобалния недостиг на дизелово гориво, свързвайки кризата с войната на Русия, а не с действията на САЩ в Близкия изток

Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си

Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си

Любопитно Преди 2 часа

Представителите на тези зодиакални знаци ще могат да оставят старите грижи зад гърба си и да се отворят за нов етап в живота си

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Делът на незаетите позиции у нас пада до 0,8% при средно 2% за Европейския съюз

Урсула фон дер Лайен

7 неща, които Урсула фон дер Лайен ще каже в речта си за състоянието на ЕС

Свят Преди 2 часа

Ето какво се очаква да обяви председателят на Европейската комисия в най-важната си реч за годината

Разкопките на Перперикон

Ново археологическо разкритие в скалния град на пророчествата

България Преди 2 часа

Сензационни находки от оръжие и снаряжение на римски легионери ще представи проф. Николай Овчаров на Перперикон. Новият сезонен успех допълва богатата история на скалния град след открити саркофази и уникален печат на императрица

<p>Невероятен съдебен казус: Изкуствен интелект убеди мъж, че е Исус</p>

Мъж съди OpenAI, твърдейки, че ChatGPT го е убедил, че е Исус

Любопитно Преди 2 часа

34-годишен американец заведе първото по рода си дело срещу компанията за безразличие към потребители с психични проблеми

Окончателно: Обвинената за смъртта на 1-годишното дете във Варна остава за постоянно в ареста

Окончателно: Обвинената за смъртта на 1-годишното дете във Варна остава за постоянно в ареста

България Преди 2 часа

Втората инстанция потвърди мярката „задържане под стража“ за 33-годишната Александрина Тотева

Сергей Лавров

Лавров обяви готовност за преговори за Украйна, докато НАТО свали дрон над Литва и напрежението в Балтика ескалира

Свят Преди 2 часа

Москва е готова за диалог и среща с Марко Рубио, но бойните действия няма да спират. Междувременно изтребители на НАТО неутрализираха дрон над Литва, а руска фрегата произведе предупредителен изстрел срещу датски хеликоптер в международни води

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Парите ни Преди 2 часа

Транспортът поскъпва най-силно през август, докато храните леко поевтиняват

<p>Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново</p>

След повторния взрив в склад на „ЕМКО“: Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново

България Преди 3 часа

Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти

Изображението е илюстративно: Ученици в класна стая

Първият звънец удари! Политици отправиха послания към ученици, учители и родители за 15 септември

България Преди 3 часа

Ученици, учители и родители посрещнаха началото на учебната 2026/2027 година с традиционни тържества и послания за знание и успех

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

България Преди 3 часа

Механизмът трябва да събира информация от различни източници и да позволява по-бърза реакция при потенциални заплахи

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

България Преди 3 часа

Прокуратурата твърди, че двамата са действали като съизвършители, предстои да бъде поискан постоянният им арест

Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

Свят Преди 3 часа

Зеленски съобщи и за удари по завод за дронове и обект за подготовка и изстрелване на безпилотни апарати

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

На добър час: Звездните наследници прекрачиха училищния праг

Edna.bg

Бени Бланко разкри тайната, с която е спечелил Селена Гомес

Edna.bg

Двама загинали и двама ранени след катастрофа край Сливен

Nova.bg

ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за медиен мониторинг преди президентските избори

Nova.bg