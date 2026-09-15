Свят

С катастрофални за света последици предупреди Катар

Хашми: Светът вече страда достатъчно от затварянето на Ормузкия проток

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 14:36
С катастрофални за света последици предупреди Катар
Източник: iStock

К атар днес предупреди, че затварянето на протока Баб ел-Мандеб, след превземането му от йеменските бунтовници хути, ще бъде катастрофално за световната икономика, предаде "Франс прес".

“Светът вече страда достатъчно от затварянето на Ормузкия проток, не можем да си позволим да добавим и затварянето на Баб ел Мандеб към това. Последиците ще бъдат катастрофални”, заяви Ибрахим ал Хашми, служител в катарското министерството на външните работи. 

Той добави, че “по тази причина Катар призовава за дипломация и диалог”.

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

Думите му идват след внезапно настъпление на подкрепяните от Иран бунтовници хути - движението „Ансар Аллах“, които установиха контрол върху цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, заплашвайки Саудитска Арабия с морска блокада.

Проливът Баб ел-Мандеб,свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море и представлява южния вход към Суецкия канал. През него преминава значителна част от морския трафик между Азия и Европа. В района се транспортират и големи количества петрол и втечнен природен газ. При блокиране на пролива корабите ще трябва да заобикалят Африка през нос Добра надежда, което значително ще увеличи времето и разходите за доставки.

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

В същото време войната между САЩ и Иран ограничава движението през Ормузкият проток. Той е основен маршрут за износа на петрол и газ от Персийския залив, включително за огромните количества втечнен природен газ, които Катар доставя на световните пазари.

Едновременно прекъсване на корабоплаването през Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток би създало сериозен удар върху световната енергийна търговия. Подобен сценарий може да доведе до рязко поскъпване на горивата и да засили инфлацията в глобален мащаб.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валерия Динкова    
Баб ел-Мандеб Хути Йемен Катар
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Протест на студенти блокира центъра на София

Протест на студенти блокира центъра на София

Трой Майнк: САЩ изстреляха мистериозни оръжия в Космоса в ход срещу Китай и Русия

Трой Майнк: САЩ изстреляха мистериозни оръжия в Космоса в ход срещу Китай и Русия

Тежка катастрофа с двама загинали и ранени край Ямбол

Тежка катастрофа с двама загинали и ранени край Ямбол

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

Любопитно Преди 10 минути

Новородените прекарват голяма част от денонощието в сън, но рядко го правят на дълги периоди

Прокуратурата проверява ОИК – Горна Оряховица

Прокуратурата проверява ОИК – Горна Оряховица

България Преди 22 минути

Искането е свързано с окончателно решение на ВАС, с което е установен конфликт на интереси на кмета

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Защо Тръмп предупреждава Зеленски да не атакува руските рафинерии за дизелово гориво?

Свят Преди 2 часа

Тръмп обвинява украинските атаки за глобалния недостиг на дизелово гориво, свързвайки кризата с войната на Русия, а не с действията на САЩ в Близкия изток

Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си

Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си

Любопитно Преди 2 часа

Представителите на тези зодиакални знаци ще могат да оставят старите грижи зад гърба си и да се отворят за нов етап в живота си

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Делът на незаетите позиции у нас пада до 0,8% при средно 2% за Европейския съюз

Урсула фон дер Лайен

7 неща, които Урсула фон дер Лайен ще каже в речта си за състоянието на ЕС

Свят Преди 2 часа

Ето какво се очаква да обяви председателят на Европейската комисия в най-важната си реч за годината

Разкопките на Перперикон

Ново археологическо разкритие в скалния град на пророчествата

България Преди 2 часа

Сензационни находки от оръжие и снаряжение на римски легионери ще представи проф. Николай Овчаров на Перперикон. Новият сезонен успех допълва богатата история на скалния град след открити саркофази и уникален печат на императрица

Окончателно: Обвинената за смъртта на 1-годишното дете във Варна остава за постоянно в ареста

Окончателно: Обвинената за смъртта на 1-годишното дете във Варна остава за постоянно в ареста

България Преди 2 часа

Втората инстанция потвърди мярката „задържане под стража“ за 33-годишната Александрина Тотева

Сергей Лавров

Лавров обяви готовност за преговори за Украйна, докато НАТО свали дрон над Литва и напрежението в Балтика ескалира

Свят Преди 2 часа

Москва е готова за диалог и среща с Марко Рубио, но бойните действия няма да спират. Междувременно изтребители на НАТО неутрализираха дрон над Литва, а руска фрегата произведе предупредителен изстрел срещу датски хеликоптер в международни води

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Парите ни Преди 2 часа

Транспортът поскъпва най-силно през август, докато храните леко поевтиняват

<p>Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново</p>

След повторния взрив в склад на „ЕМКО“: Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново

България Преди 3 часа

Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти

Изображението е илюстративно: Ученици в класна стая

Първият звънец удари! Политици отправиха послания към ученици, учители и родители за 15 септември

България Преди 3 часа

Ученици, учители и родители посрещнаха началото на учебната 2026/2027 година с традиционни тържества и послания за знание и успех

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

България Преди 3 часа

Механизмът трябва да събира информация от различни източници и да позволява по-бърза реакция при потенциални заплахи

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

България Преди 3 часа

Прокуратурата твърди, че двамата са действали като съизвършители, предстои да бъде поискан постоянният им арест

Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

Свят Преди 3 часа

Зеленски съобщи и за удари по завод за дронове и обект за подготовка и изстрелване на безпилотни апарати

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Какво представлява нефтопроводът „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия и защо разтърсва петролните пазари?

Свят Преди 3 часа

През съоръжението преди спирането са преминавали около 4 милиона барела дневно, или близо 4% от световните доставки

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

На добър час: Звездните наследници прекрачиха училищния праг

Edna.bg

Бени Бланко разкри тайната, с която е спечелил Селена Гомес

Edna.bg

Двама загинали и двама ранени след катастрофа край Сливен

Nova.bg

ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за медиен мониторинг преди президентските избори

Nova.bg