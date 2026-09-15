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Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си

Представителите на тези зодиакални знаци ще могат да оставят старите грижи зад гърба си и да се отворят за нов етап в живота си

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 14:57
Тези 3 зодии оставят мъката зад гърба си
Източник: iStock/GettyImages

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

След труден период три зодии най-накрая ще усетят, че отново могат да бъдат щастливи, тъй като от 14 септември започва период на позитивни промени.

Представителите на тези зодиакални знаци ще могат да оставят старите грижи зад гърба си и да се отворят за нов етап в живота си.

Вижте кои са трите късметлийски зоди в нашата галерия.

Край на трудните дни: Кои зодии преобръщат късмета си
6 снимки
лъв зодия зодиакален знак
Лъв зодия
зодия скорпион
Скорпион зодия

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
Астрология Хороскопи Зодии Планети Съдба Влияние на небесните тела Зодиакални знаци Позитивни промени Личностни характеристики Щастие
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