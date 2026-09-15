Трой Майнк: САЩ изстреляха мистериозни оръжия в Космоса в ход срещу Китай и Русия

САЩ потвърдиха за първи път, че вече разполагат с оръжия за контрол на Космоса в орбита, но подробностите за броя и възможностите им остават секретни.

Разкритието идва на фона на опасения, че Русия и Китай подпомагат Иран със сателитно разузнаване, а Вашингтон засилва космическите си военни способности.

Китай реагира остро, обвинявайки САЩ в милитаризиране на Космоса и призовавайки Вашингтон да спре разширяването на военното си присъствие там.

🇨🇳🇺🇸 China urges US to halt military buildup in outer space after Washington publicly acknowledges for first time it has operational weapons in Earth’s orbit



💢 Beijing says it opposes ‘any arms race in outer space’ or attempts to ‘weaponize it or turn it into a war zone’



🗣️ US… pic.twitter.com/LGaxkVKqe4 — Anadolu English (@anadoluagency) September 15, 2026

Американските военни са изстреляли в Космоса мистериозни оръжия със секретни възможности на фона на опасенията, че Русия и Китай са предоставяли на Иран сателитна разузнавателна информация. Това разкри в понеделник най-високопоставеният цивилен представител на Военновъздушните сили на САЩ, пише New York Post .

Министърът на военновъздушните сили на САЩ Трой Майнк потвърди за първи път съществуването на американски оръжия, базирани в Космоса, по време на изказване на годишната конференция на Асоциацията на военновъздушните и космическите сили. Той обаче не уточни колко такива оръжия се намират в орбита или от колко време са там.

„Днес продължаваме да гарантираме, че сме готови да посрещнем предизвикателствата, произтичащи от развиващите се заплахи, независимо къде съществуват те“, заяви Майнк, цитиран от DefenseScoop.

„Именно затова Съединените щати вече разполагат с оръжия за контрол на Космоса, базирани в орбита, които са способни да защитават обединените въоръжени сили от враждебни действия на противникови държави“, допълни той.

Президентът Доналд Тръмп отдавна проявява интерес към военните възможности, базирани в Космоса. По време на първия си мандат той създаде Космическите сили на САЩ, а впоследствие настоя за разработването на т.нар. „Златен купол“ - космическа система за противоракетна отбрана.

САЩ имат оръжия в Космоса

Китай реагира остро

Пекин реагира остро на разкритието на Майнк.

„Китай отдавна е ангажиран с мирното използване на Космоса и гарантирането на сигурността в космическото пространство“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун пред журналисти.

„Ние се противопоставяме на всякаква надпревара във въоръжаването в Космоса, както и на всички опити за превръщането му в оръжие или в зона на военни действия. Призоваваме САЩ да спрат разширяването на военното си присъствие в Космоса и чрез конкретни действия да гарантират глобалната стратегическа стабилност“, посочи Дзякун.