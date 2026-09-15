България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Б ългария остава сред страните в Европейския съюз с най-нисък дял на свободните работни места. През второто тримесечие на 2026 г. незаетите позиции у нас са 0,8% от всички работни места, показват последните данни на Евростат.

Показателят намалява спрямо първите три месеца на годината, когато беше 0,9%. Толкова беше и през второто тримесечие на 2025 г.

За сравнение, средното равнище на свободните работни места в ЕС е 2%, а в еврозоната - 2,1%.

Само Румъния е под България

Най-нисък дял на свободните позиции сред държавите, за които има сравними данни, е отчетен в Румъния - 0,5%.

Следват България и Полша с по 0,8%, а Испания и Словакия са с по 0,9%.

Все по-малко безработни у нас започват работа

На другия край на класацията е Нидерландия, където свободните работни места са 4,1% от всички позиции. Следват Белгия с 3,3%, Малта с 3,1% и Австрия с 2,9%.

Така разликата между България и страната с най-висок дял на свободните позиции е повече от пет пъти.

Свободните позиции намаляват и в ЕС

Тенденцията към по-малък дял на незаетите работни места не е само българска.

През второто тримесечие делът им в ЕС намалява от 2,1% на 2% спрямо предходното тримесечие. Спрямо същия период на миналата година също има спад - от 2,1%.

В еврозоната понижението е по-осезаемо - от 2,3% през първото тримесечие до 2,1% през второто. Година по-рано показателят беше 2,2%.

Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС

На годишна база делът на свободните работни места намалява в 15 държави от ЕС, остава без промяна в осем и се увеличава само в три.

Най-голям спад е отчетен в Кипър - с 0,7 процентни пункта, следван от Белгия с 0,6 пункта и Австрия с 0,5 пункта.

Къде най-трудно се намират хора

Данните по икономически дейности показват, че в ЕС най-висок остава делът на незаетите позиции в строителството - 2,8%.

Също 2,8% е показателят при административните и спомагателните дейности, където попадат и агенциите за временна заетост.

Следват хотелиерството и ресторантьорството с 2,5%, а при телекомуникациите, компютърното програмиране и информационните услуги, както и при професионалните, научните и техническите дейности, делът е 2,2%.

Какво всъщност показват тези 0,8%

Коефициентът на свободните работни места не показва просто колко обяви за работа има в сайтовете за подбор на персонал.

Безработицата се покачва до 3,5%, но остава под нивото отпреди година

Евростат го изчислява като съотношение между свободните позиции и общия брой свободни и вече заети работни места.

За свободно се смята платено работно място, за което работодателят активно търси човек извън предприятието и възнамерява да го назначи веднага или в близко бъдеще.

Затова ниският процент не означава непременно ниска заетост или висока безработица. Той показва колко голяма част от наличните работни позиции в икономиката в момента чакат да бъдат заети.