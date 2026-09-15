Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

„Най-после заспа!“ - една от онези мисли, които вероятно минават през главата на всеки родител на новородено. Оставяте бебето да спи и се надявате да имате малко време за душ, храна или просто няколко минути почивка. Само че понякога сънят продължава съвсем кратко и бебето отново се събужда.

През първите седмици това е напълно нормално. Новороденото може да прекарва голяма част от денонощието в сън, но той е разделен на кратки периоди. След съня идват хранене, смяна на пелена и малко време будно, преди отново да настъпи време за сън.

Затова първите седмици могат да бъдат изморителни за родителите - бебето спи много, но рядко за достатъчно дълго, за да успеят и те да си починат.

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Колко часа сън са му нужни?

През първия месец новороденото обикновено спи около 14-17 часа за 24 часа. Тези часове обаче не са събрани в един дълъг сън.

Бебето може да заспи за 40 минути, час или няколко часа, след което да се събуди гладно. Следва хранене, смяна на пелена, малко време будно и отново сън.

И така денят и нощта постепенно се редуват, без особено да се съобразяват с часовника на родителите.

С порастването картината започва да се променя. Около шестия месец общото количество сън обикновено е около 13-14 часа за денонощие, а около първата година, приблизително 12-13 часа.

Това са ориентировъчни стойности, а не правило. Няма нужда да сравнявате бебето с това на приятелка, съсед или публикация в социалните мрежи. Всяко дете има свой ритъм.

Източник: istockphoto

Защо бебето не различава деня от нощта?

Причината е проста - организмът му все още се учи.

Вътрешният часовник, който регулира редуването на сън и бодърстване, не е напълно развит при раждането. Затова новороденото няма как да знае, че през нощта е време за по-дълъг сън.

Може да спи повече през деня и да се буди често през нощта. Може и обратното.

Родителите могат постепенно да му помогнат да усети разликата. През деня е добре да има светлина и нормални домашни звуци. През нощта светлината може да бъде приглушена, а разговорите и заниманията, сведени до необходимото.

Тези малки повтарящи се сигнали с времето помагат на бебето да изгради свой ритъм.

Източник: istockphoto

А кога ще започне да спи цяла нощ?

Тук няма универсален отговор.

Някои бебета започват да правят по-дълги периоди на нощен сън по-рано, други имат нужда от повече време. И дори когато вече са започнали да спят по-дълго, това не означава, че всяка следваща нощ ще бъде еднаква.

Гладът, растежът, развитието и различните етапи през първата година могат отново да променят съня.

Затова „спи цяла нощ“ не е особено добър критерий дали едно новородено се развива правилно. По-важно е то да се храни добре, да наддава и да има нормално поведение за възрастта си.

Източник: istockphoto

Кога да потърсим педиатър?

Има разлика между бебе, което просто спи на кратки интервали, и бебе, което е необичайно сънливо или трудно се събужда.

Потърсете медицински съвет, ако новороденото:

трудно се събужда за хранене;

отказва да се храни;

има значително по-малко мокри пелени;

не наддава достатъчно;

е необичайно отпуснато или вяло;

диша трудно или дишането му изглежда различно от обичайното.

Източник: istockphoto

Ако поведението на бебето ви се струва необичайно, най-добрият ориентир е педиатърът, а не часовникът.

По темата за съня, храненето, кърменето и грижите за новороденото ще можете да получите полезна информация и лично от специалисти по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо за бременни и родители.

Събитието ще се проведе на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир – Пловдив.

Очакват ви срещи със специалисти, полезни теми за бъдещи и настоящи родители и томбола с атрактивни награди.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Очакваме ви!

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Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .