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Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът

Новородените прекарват голяма част от денонощието в сън, но рядко го правят на дълги периоди

15 септември 2026, 17:00
Сънят на новороденото: колко часа са нормални и кога идва режимът
Източник: „Ох, на мама!“

„Най-после заспа!“ - една от онези мисли, които вероятно минават през главата на всеки родител на новородено. Оставяте бебето да спи и се надявате да имате малко време за душ, храна или просто няколко минути почивка. Само че понякога сънят продължава съвсем кратко и бебето отново се събужда.

През първите седмици това е напълно нормално. Новороденото може да прекарва голяма част от денонощието в сън, но той е разделен на кратки периоди. След съня идват хранене, смяна на пелена и малко време будно, преди отново да настъпи време за сън.

Затова първите седмици могат да бъдат изморителни за родителите - бебето спи много, но рядко за достатъчно дълго, за да успеят и те да си починат.

Източник: istockphoto

Колко часа сън са му нужни?

През първия месец новороденото обикновено спи около 14-17 часа за 24 часа. Тези часове обаче не са събрани в един дълъг сън.

Бебето може да заспи за 40 минути, час или няколко часа, след което да се събуди гладно. Следва хранене, смяна на пелена, малко време будно и отново сън.

И така денят и нощта постепенно се редуват, без особено да се съобразяват с часовника на родителите.

С порастването картината започва да се променя. Около шестия месец общото количество сън обикновено е около 13-14 часа за денонощие, а около първата година, приблизително 12-13 часа.

Това са ориентировъчни стойности, а не правило. Няма нужда да сравнявате бебето с това на приятелка, съсед или публикация в социалните мрежи. Всяко дете има свой ритъм.

Източник: istockphoto

Защо бебето не различава деня от нощта?

Причината е проста - организмът му все още се учи.

Вътрешният часовник, който регулира редуването на сън и бодърстване, не е напълно развит при раждането. Затова новороденото няма как да знае, че през нощта е време за по-дълъг сън.

Може да спи повече през деня и да се буди често през нощта. Може и обратното.

Родителите могат постепенно да му помогнат да усети разликата. През деня е добре да има светлина и нормални домашни звуци. През нощта светлината може да бъде приглушена, а разговорите и заниманията, сведени до необходимото.

Тези малки повтарящи се сигнали с времето помагат на бебето да изгради свой ритъм.

Източник: istockphoto

А кога ще започне да спи цяла нощ?

Тук няма универсален отговор.

Някои бебета започват да правят по-дълги периоди на нощен сън по-рано, други имат нужда от повече време. И дори когато вече са започнали да спят по-дълго, това не означава, че всяка следваща нощ ще бъде еднаква.

Гладът, растежът, развитието и различните етапи през първата година могат отново да променят съня.

Затова „спи цяла нощ“ не е особено добър критерий дали едно новородено се развива правилно. По-важно е то да се храни добре, да наддава и да има нормално поведение за възрастта си.

Източник: istockphoto

Кога да потърсим педиатър?

Има разлика между бебе, което просто спи на кратки интервали, и бебе, което е необичайно сънливо или трудно се събужда.

Потърсете медицински съвет, ако новороденото:

  • трудно се събужда за хранене;
  • отказва да се храни;
  • има значително по-малко мокри пелени;
  • не наддава достатъчно;
  • е необичайно отпуснато или вяло;
  • диша трудно или дишането му изглежда различно от обичайното.
Източник: istockphoto

Ако поведението на бебето ви се струва необичайно, най-добрият ориентир е педиатърът, а не часовникът.

По темата за съня, храненето, кърменето и грижите за новороденото ще можете да получите полезна информация и лично от специалисти по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо за бременни и родители.

Събитието ще се проведе на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир – Пловдив.

Очакват ви срещи със специалисти, полезни теми за бъдещи и настоящи родители и томбола с атрактивни награди.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Очакваме ви!

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече

Източник: „Ох, на мама!“    
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