България

Протест на студенти блокира центъра на София

Протестиращите настояват за оставката на ректора

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 15:04
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С туденти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" излязоха на протест днес. Демонстрацията се провежда пред сградата на Академията, а протестиращите настояват ректорът Мирослав Дачев да подаде оставка.

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

Студентите, които са подкрепени от преподаватели, настояват за публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на Академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+", както и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на Академията, също и за необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията.

Източник: БГНЕС

Демонстрантите носят протестни табели с надпис: "Писна ни!!!", "Дачев, вън!", "Дачев, чао!", "Златната ера на Академията", "Наглост на три морета". 

След което студентите се отправиха на шествие до Министерството на образованието и науката (МОН), блокирайки движението и скандирайки "Дачев, вън!", "Не ме ли чуваш как крещя?!" и "Оставка!". 

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

Припомняме, че протестиращите студенти са подкрепени и от целия Факултетен съвет на Факултет "Екранни изкуства" от НАТФИЗ.

Източник: БГНЕС

Те се обърнаха и с писмо към премиера Румен Радев, Народното събрание, партиите, Съвета на ректорите и Етичната комисия поради поредица от случаи през последните месеци, които според тях поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ.

А министърът на културата Евтим Милошев възприе ролята на медиатор между студентите и ръководството на Академията през юли.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
НАТФИЗ Студентски протест Мирослав Дачев
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Протест на студенти блокира центъра на София

Протест на студенти блокира центъра на София

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