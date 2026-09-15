Протест на студенти блокира центъра на София

С туденти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" излязоха на протест днес. Демонстрацията се провежда пред сградата на Академията, а протестиращите настояват ректорът Мирослав Дачев да подаде оставка.
„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора
Студентите, които са подкрепени от преподаватели, настояват за публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на Академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+", както и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на Академията, също и за необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията.
Демонстрантите носят протестни табели с надпис: "Писна ни!!!", "Дачев, вън!", "Дачев, чао!", "Златната ера на Академията", "Наглост на три морета".
След което студентите се отправиха на шествие до Министерството на образованието и науката (МОН), блокирайки движението и скандирайки "Дачев, вън!", "Не ме ли чуваш как крещя?!" и "Оставка!".
Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха
Припомняме, че протестиращите студенти са подкрепени и от целия Факултетен съвет на Факултет "Екранни изкуства" от НАТФИЗ.
Те се обърнаха и с писмо към премиера Румен Радев, Народното събрание, партиите, Съвета на ректорите и Етичната комисия поради поредица от случаи през последните месеци, които според тях поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ.
А министърът на културата Евтим Милошев възприе ролята на медиатор между студентите и ръководството на Академията през юли.