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Намериха тялото на капитана на кораба, потънал край Силиври

Търговският кораб “Тугберк Имамоглу”, превозващ строителни материали и валцувана стомана, потъна на 2 септември

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 16:55
Намериха тялото на капитана на кораба, потънал край Силиври
Източник: iStock

Т ялото на мъж е открито в рамките на издирвателните операции, които се провеждат в Мраморно море за откриване на 10-те изчезнали членове на екипажа на търговския кораб ”Тугберк Имамоглу”, който потъна след сблъсък с танкера “Алсу“ край бреговете на Силиври, съобщиха турските медии, които се позоваха на съобщение на главната републиканска прокуратура в Силиври 

По информация на НТВ безжизненото тяло е било открито на около 5 км от мястото на потъването на кораба. След това е било докарано на пристанището в Силври.

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В резултат на направената експертиза в Института по съдебна медицина в Истанбул е установено, че намереното тяло е на Яшар Кайхан, капитан на потъналия кораб „Тугберк Имамоглу“. 

Продължава издирването на останалите девет членове на екипажа, които са в неизвестност. В операциите по претърсването на района участват екипи на Командването на бреговата охрана, Главната дирекция за крайбрежна безопасност и Командването на военноморските сили, които непрекъснато претърсват района.

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Търговският кораб “Тугберк Имамоглу”, превозващ строителни материали и валцувана стомана, потъна на 2 септември в рамките на около 11 минути в Мраморно море след сблъсък с танкера “Алсу“ на около 18 морски мили от Силиври.

С помощта на турския кораб за спасителни дейности TCG "Акън" на военноморските сили, оборудван със соларни системи и дистанционно управляван подводен апарат (ROV), бе установено местоположението и останките на потъналия кораб. 

В рамките на разследването на инцидента, което се провежда от главната републиканска прокуратура в Силиври, са арестувани 1-ви и 3-ти капитан на танкера “Алсу”, а останалите четирима членове на екипажа са поставени под съдебен контрол.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Нахиде Дениз    
потънал кораб Мраморно море Силиври
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