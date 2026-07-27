Свят

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

Киев планира нови операции на над 3000 километра дълбочина в руска територия

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 07:05
Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски проведе ключова среща, посветена на ударите с голям обхват, по време на която беше одобрен план за последващи операции на голямо разстояние, а списъкът с приоритетни цели бе официално актуализиран. Това съобщи самият той в канала си в Telegram, цитиран от агенция "Укринформ".

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още удари дълбоко в Русия

  • Нови приоритети и разширен обхват

„Проведох среща за нашите операции на голямо разстояние. Днес одобрихме продължаването на нашите операции и актуализирахме списъка с приоритетни цели въз основа на тяхното актуално въздействие върху Русия и способността ѝ да продължава и да удължава тази война“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски подчерта, че планът за далекобойни удари срещу Русия се изпълнява стриктно спрямо установените приоритети. В момента оперативният обхват на атаките вече надхвърля 3000 км, като страната продължава последователно да разширява техническите си възможности за поразяване на още по-големи разстояния.

Според внесените уточнения, украинските безпилотни летателни апарати вече разполагат с капацитет да достигат обекти в руската Уралска област, Сибир и редица други райони, разположени далеч от Москва.

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  • Равносметката: Над 1000 поразени обекта

От началото на конфликта в рамките на тази кампания са нанесени над 1000 удара на голямо разстояние. Сред основните мишени попадат:

- Петролни съоръжения и рафинерии;

- Предприятия от критичното военно производство;

- Стратегически важна руска логистична инфраструктура.

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

По думите на украинския президент, основната цел на тази стратегия е оказването на директен натиск върху Русия за преминаване към дипломация. Това се цели чрез системно унищожаване на оръжейното ѝ производство, предизвикване на сериозни петролни и икономически загуби, както и чрез пренасяне на бойните действия директно на нейна територия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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