След повторния взрив в склад на „ЕМКО“: Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново

Х еликоптер вече втори ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на NOVA летателният апарат е кацнал на летище „Горна Оряховица“ вчера и оттогава изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха.

Проверка на складовете на „Емко“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

Проверките обхващат както съоръженията на компания „ЕМКО“, така и останалите военни заводи и складове в региона.

Спешните мерки от страна на Министерството на вътрешните работи и държавата са предприети след инцидента от миналия петък, когато избухна взрив в складова база на „ЕМКО“ край село Царева ливада.

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти.