Окончателно: Обвинената за смъртта на 1-годишното дете във Варна остава за постоянно в ареста

В тората съдебна инстанция потвърди задържането под стража на Александрина Тотева, обвинена за смъртта на 1-годишно дете във Варна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде NOVA.

33-годишната жена е обвинена за причиняването на смъртта на детето, което е отглеждала заедно с биологичната му баба.

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Какво е установено

Момченцето е било намерено мъртво на 30 август в квартирата, в която живеели двете жени. Според съдебномедицинската експертиза причина за смъртта на детето е черепно-мозъчна травма.

Съдът е приел, че установените увреждания не могат да бъдат обяснени с версията на обвиняемата, че детето е паднало от кошарата си.

При определянето на мярката е отчетено и съдебното минало на жената. Тя е била осъдена условно за шофиране след употреба на наркотични вещества. Наказанието е влязло в сила няколко месеца преди настоящото престъпление.