Как войните в Иран и Украйна "се срещнаха" в Каспийско море

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К аспийско море - най-голямото езеро в света - свързва Европа и Азия, както и пристанищата на пет държави - Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Днес то се превръща в кръстопът и на две войни - тези в Украйна и Близкия изток, пише в свой анализ Deutsche Welle .

(Във видеото: Нова ескалация на напрежението в Близкия изток)

Причината е, че Москва и Техеран използват Каспийско море, за да търгуват помежду си. Но Украйна слага прът в това колело. Киев потвърди, че негови дронове са атакували кораби в Каспийско море. Целта са били "кораби, които са участвали в превоза на военен товар от Иран, както и военен кораб", обяви президентът Володимир Зеленски.

„Това няма да остане без отговор“: Иран с тежки закани към Киев след атака в Каспийско море

Отговорът на Иран не закъсня. Външният министър Абас Аракчи обвини Киев, че действа по заръка на Израел и допълни в разговор с Кая Калас, че "действията на паразита в Киев няма да останат без отговор".

Там, където САЩ и ЕС нямат контрол

И Русия, и Иран са обект на мащабни санкции. И двете държави страдат от блокирането на търговията през Ормузкия проток и в части през Черно море. Най-големият вътрешен воден басейн в света предлага алтернатива за търговията между тях.

Нито Съединените щати, нито Европейският съюз имат контрол над случващото се в Каспийско море. "Ако се замислите за идеалното място за заобикаляне на санкции и военни доставки, това е Каспийско море", казва професор Никол Граевски от университета Sciences Po в Париж пред "Ню Йорк Таймс".

Според данни на американската армия именно през Каспийско море Русия снабдява Иран от месеци както с компоненти за дронове, така и със зърно, царевица, фуражи и други жизненоважни суровини.

Русия: Украйна нападна Иран

Наскоро Александър Шаров, който ръководи компанията RusIranExpo, помагаща на руски компании да изнасят продукцията си към Иран, прогнозира, че обемът на превозваните товари през Каспийско море може да се удвои през тази година.

Търговия на дронове, оръжия, зърно и петрол

По данни на американската армия още след началото на войната в Украйна през 2022 година Иран започна да снабдява Русия с дронове "Шахед". През юли 2023 година Русия получи лиценз да ги произвежда сама във фабрика в Татарстан.

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Търговията в тази посока преминава именно през Каспийско море, което руската армия използва и за да обстрелва цели в Украйна, както в предишни години е правила в Сирия. Москва и Техеран от десетилетия имат планове за изграждане на мащабен коридор от Балтийско море до Индийския океан, който да преминава през Каспийско море и да заобиколи западните търговски вериги.

Русия транспортира оттам зърно и стомана, Казахстан изнася петрол и газ, а Иран е построил няколко ключови пристанища по крайбрежието си, сред които Анзали. Още през март месец Израел обстреля Анзали, за да сложи край на руските доставки за Иран.

От години Каспийско море е "геополитическа черна дупка за САЩ", коментира Люк Кофи, старши научен сътрудник в института "Хъдсън", пред "Ню Йорк Таймс". Различни отдели в Държавния департамент отговарят за петте държави, които го заобикалят, а доминацията там е на Русия и Иран, казва той.

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Ясен сигнал от Зеленски към Тръмп

В същото време атаките с дронове, които Украйна нанесе през уикенда срещу кораби и енергийна инфраструктура, са доказателство за нарастващите ѝ възможности за удари на далечно разстояние и за възможността ѝ да нанесе щети на отраслите, които подкрепят военните усилия на Русия, коментира Си Ен Ен. Те са и вид демонстрация, че Иран, както и Северна Корея играят значителна роля в руската война срещу Украйна.

Абас Арагчи: Украинската атака срещу ирански търговски кораб „не може да остане без отговор“

Моментът на атаката е умело избран, защото Зеленски се срещна с Доналд Тръмп. "Освен ударите в Каспийско море, Зеленски заяви, че според украинските разузнавателни служби Русия е предоставила сателитни данни на Иран за провеждането на атаки срещу американски обекти в Близкия изток", пишат още Тим Листър и Лейла Гарагозлу в Си Ен Ен. Посланието е едно: На една и съща страна сме.

Посланикът на Украйна в Израел пък коментира, че Украйна и Израел се борят с една и съща "ос на злото" на различни фронтове. Впрочем, Нетаняху днес също ще е във Вашингтон.