Общо 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха за президентските избори

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О рганизацията на изборите продължава по план и в съответствие със заложените срокове в хронограмата на изборите, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите. Общо осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии със заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация заради констатирани несъответствия, посочи говорителят на ЦИК.

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Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани четири кандидатски листи, добави Цветкова. Тя отбеляза, че има и две организации, които са регистрирани за наблюдатели на изборите – една международна и една българска.

По думите ѝ избирателите според предварителните списъци за гласуване са 6 645 746 души, а към 12:00 ч. днес са потвърдени над 6700 заявления от избиратели извън страната.

В момента има заседание на ЦИК по обществена поръчка за ремонт на машините. Има една фирма, която е подала заявление и ще се проведат преговори за условията. Надяваме се, че другата седмица ще имаме подписан договор, като заложената сума е около 10 млн. евро, каза Цветкова и добави, че до 15 октомври ЦИК трябва да получи готови машини, които да предаде на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.

Цветкова обясни, че ще се ремонтират дисплеите, принтерите, както и части от машините, като капаци и колелца. Има около 2000 машини, които изцяло не работят, посочи тя.

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Относно отпечатването на книжата от печатницата на БНБ Цветкова каза, че това възлиза на около 2 млн. евро.

Следващият редовен брифинг на ЦИК ще бъде на 24 септември в 14:00 ч, уточни говорителят на ЦИК.