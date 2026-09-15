Свят

Нови разкрития след смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарка с диплома по „квантова медицина“ от „Университета на Хавай“

Гръцкият министър на здравеопазването Адонис Георгиадис беше категоричен: „Няма призната от науката квантова медицина. Няма редовно медицинско училище, което да те учи на квантова медицина“

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 17:08
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О ще една, напълно различна страна на случая със смъртта на Йоргос Мазонакис разкрива автобиографията на една от двете обвиняеми лекарки от кабинета на улица „Карнеаду“ - магистратура по така наречената „Квантова медицина“, представена като диплома от „Университета на Хавай“.

(Във видеото: След фаталния случай с Мазонакис: Какво представлява плазмаферезата)

Търсенето обаче не води до държавния Университет на Хавай (University of Hawaii). Според разследване на вестник „Катимерини“, то води до Quantum University – частна организация със седалище в Хонолулу, която предлага предимно онлайн програми по холистична и алтернативна медицина и не е акредитирана от признат орган за академична акредитация в САЩ, , пише гръцкото издание Naftemporiki.

Въпросът придобива допълнителна тежест, тъй като 56-годишната лекарка вече е в центъра на съдебното разследване за смъртта на певеца. Този конкретен академичен елемент сам по себе си не е свързан с наказателното дело, нито доказва каквото и да било за събитията в кабинета.

Той обаче изкарва на преден план вида алтернативни практики, които се появяват в нейното професионално CV, с което тя се е рекламирала онлайн и е участвала в международни медицински конференции, и най-вече въпроса какво точно означава всъщност титлата „Квантова медицина“.

Какво се посочва в автобиографията на лекарката

Автобиографията на лекарката остава достъпна на уебсайта на 1st Health Travel International Conference, където тя е участвала като лектор през 2023 г. В нея се посочва, че след следването си по медицина в Атина и кариерата си в акушерството, тя е придобила, наред с другото, втора магистърска степен (MSc) по Quantum Medicine (Квантова медицина), приписвана на „University of Hawaii“. В списъка с програми на държавния Университет на Хавай обаче не се открива съответна програма.

В Хонолулу работи Quantum University, който не е свързан с държавната университетска система на щата и издава свои собствени дипломи в областите на алтернативната и холистичната медицина.

Какво представлява Quantum University

Quantum University е основан през 2002 г. от Пол Друин и функционира предимно чрез онлайн курсове. Според данните, представени за неговите програми, се предлага обучение в области като „квантово лечение“, холистична медицина, биофийдбек, микроскопия на тъмно поле и други практики, които не представляват признати медицински специалности.

На уебсайта на организацията се представят и курсове с заглавия като „Quantum Physics and Health“ и „The HeartMath Experience“, като част от обучението се извършва чрез записани лекции.

Според разследването на „Катимерини“, институцията рекламира възможност за завършване на бакалавърска програма за около една година, на магистърска дори за шест месеца и на докторска за около една година, в зависимост от програмата.

Завършила студентка: „Учихме го, но не бих го приложила“

Особен интерес представлява показанието пред „Катимерини“ на гръцка гражданка, завършила Quantum University. Тя потвърди, че в програмите се преподават практики, които се появяват и в автобиографията на лекарката от „Карнеаду“, като квантов биофийдбек, микроскопия на тъмно поле, откриване на „токсичност“ и ароматерапия.

Относно микроскопията на тъмно поле – практика, при която се изследва капка кръв и ѝ се приписват диагностични възможности – завършилата признава, че въпреки че я е учила, не смята, че притежава техническата подготовка да я прилага и не би го направила, дори и да имаше възможност.

Дисциплинарно дело за основателя

Историята на основателя на Quantum University добавя още един елемент. Според официални архиви на Дисциплинарния съвет на Медицинския съвет на Квебек, през 1997 г. Пол Друин е бил признат за дисциплинарно отговорен за използването на „непризнати диагностични техники“.

Случаят е свързан с техники за анализ на жива и изсушена кръв, чрез които са се приписвали диагностични възможности за различни заболявания. Тогава са му наложени парична глоба и временно отнемане на лиценза, като той самият вече е бил напуснал Медицинския съвет на Квебек.

Няколко години по-късно той създава Quantum University в Хавай.

Съюз на гръцките физици: „Терминът квантова медицина е неоснователен“

Повод за обществената дискусия даде и Съюзът на гръцките физици (ЕЕФ), който се намеси, за да изясни какво означава, и най-вече какво не означава, терминът „квантов“.

ЕЕФ посочва, че квантовата физика е строго обоснована научна област, чиито прогнози многократно са потвърждавани експериментално. Съюзът определя като „неоснователни“ термини като „квантова медицина“, „квантова терапия“ и „квантово съзнание“, когато се използват без научно основание.

Съюзът отбелязва също, че позоваването на научни термини не може само по себе си да придаде научна валидност на дадена терапевтична теория.

McGill: „Това не е университет“

Още по-категорична беше позицията на представител на канадския университет McGill пред телевизия ANT1. Както той заяви, Quantum University не е признат университет в академичния смисъл и неговите дипломи не дават сами по себе си право за практикуване на медицина.

Паралелно с това той напълно оспори научната база на така наречената „Квантова медицина“, говорейки за използване на понятия от квантовата физика, за да придобият псевдонаучен вид теории, които не се основават на съвременните медицински изследвания.

Георгиадис: „Когато чуете за квантова медицина, бягайте надалеч“

По темата се изказа и министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис, който беше изключително остър. 

„Няма призната от науката квантова медицина. Няма редовно медицинско училище, което да те учи на квантова медицина“, заяви той, призовавайки гражданите да бъдат изключително скептични към подобни твърдения.

Критичното в случая обаче е да се разделят две неща: лекарката разполага с основно медицинско образование; дискусията се отнася до допълнителната титла, която се появява в автобиографията ѝ като MSc по „Квантова медицина“, и академичния статут на институцията, която се твърди, че я е издала.

И точно това излиза сега наяве: зад впечатляващата формулировка „Квантова медицина“ стои организация извън признатата американска университетска система и област, която научната общност не признава за утвърден клон на медицината.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Naftemporiki    
Квантова медицина Алтернативна медицина Псевдонаука Quantum University Йоргос Мазонакис Неакредитирана диплома Разследване Пол Друин Холистична медицина Лекарска отговорност
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