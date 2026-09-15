България

Първият звънец удари! Политици отправиха послания към ученици, учители и родители за 15 септември

Ученици, учители и родители посрещнаха началото на учебната 2026/2027 година с традиционни тържества и послания за знание и успех

15 септември 2026, 14:04
Изображението е илюстративно: Ученици в класна стая
Изображението е илюстративно: Ученици в класна стая   
Източник: iStock

П ървият учебен ден постави началото на новата учебна година с традиционни поздравления и послания към ученици, учители и родители. Представители на държавната власт и различни институции посетиха училища в страната, за да бъдат част от празничния 15 септември.

Държавният глава, министри и представители на институциите поздравиха учениците и им пожелаха успешна и вдъхновяваща учебна година, изпълнена с нови знания, предизвикателства и възможности за развитие.

Първият звънец даде старт на учебните занятия, а за най-малките ученици денят се превърна в начало на едно от най-важните приключения, това в света на знанието.

  • Президентът откри учебната година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе

Прекрачвайки училищния праг, всяко дете има своята мечта. А когато съберем мечтите на всички ученици, това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към учениците от Средно училище „Христо Ботев“ в Русе, където беше гост на откриването на 189-ата учебна година.

Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото за нас, българите, тази дата не е подвластна на времето и не се забравя, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че най-вълнуващ днешният ден е за първокласниците, които днес ще поемат по пътя на познанието и ще чуят за първи път училищния звънец. На всички ученици държавният глава пожела да обичат с цяло сърце и душа България, както може да я обича само един млад човек. 

„Имаме огромната чест да се намираме в училище на 188 години“, посочи президентът и открои, че именно през училище „Христо Ботев“ в Русе са преминали едни от най-големите български интелектуалци, формирали националното ни самосъзнание – Йордан Йовков, Стоян Михайловски, Цветан Радославов и др.

Илияна Йотова заяви, че преди близо две столетия нашите предци са имали самосъзнанието, че само с образование и подготвени учители може да се върви напред и да се гарантира успехът на България. Президентът посочи, че един от тези  всеотдайни строители на нова България е тогавашният  министър на просвещението Георги Живков, който настоява, че „трябва да се почне издигането не само на големи, ами на солидни и красиви по архитектура и стил училищни сгради, понеже те именно са и ще бъдат носители и свидетели на нашата култура". 

Държавният глава отбеляза и предизвикателствата, пред които са изправени учителите днес. „Повечето от вашите възпитаници носят по един телефон в джоба, където могат да намерят цялото знание на света. Но не могат да намерят вас“, обърна се държавният глава към преподавателите. Вие ги приютявате от първия ден, учите ги на човечност и запалвате искрицата в душите им и изпълвате със смисъл думите на мъдреците, че ученикът не е съд, който трябва да напълниш, а образованието е факел, който трябва да запалиш.

Държавният глава Илияна Йотова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Държавният глава Илияна Йотова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
  • Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година във Второ основно училище „Х. Смирненски“ в Берковица

Председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова бе гост на откриването на новата учебна година във Второ основно училище  „Христо Смирненски“ в Берковица, където е учила до седми клас.

Доцова заяви, че 15 септември за българите е като национален празник, защото децата им тръгват на училище. Тя се обърна към първокласниците, към по-големите ученици и учителите.

На първокласниците тя пожела да се гмурнат в морето от знание и да приемат предизвикателството на училището. Председателят на парламента заяви на учениците: „Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знание. Знам, че изкуственият интелект ви е по-интересен, но знайте, че силата е във вашите умове. Колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще бъдат вашите успехи. Мечтайте на воля, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко препятствие“.

Доцова се срещна с част от своите учители, които все още работят в училището и им благодари за полученото добро образование и възпитание. 

В обръщение към учителите от трибуната Доцова благодари, че всеки ден отдават себе си, за да създават достойни и знаещи българи и благодарение на това българското общество върви напред. 

По повод откриването на учебната година приветствия поднесоха кметът на Берковица Радослав Найденов, директорът на училището Анна Рангелова, а архимандрит Антим - игумен на Клисурския манастир отслужи празничен водосвет. 

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
  • Инвестицията в образованието е най-сигурният ключ към един добър живот

Инвестицията в образованието е най-сигурният ключ към един добър живот, към намиране на работа и към това да променят условията, в които живеят децата. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която присъства на откриването на новата учебна година в 59 Средно училище (СУ) „Васил Левски“ в столичния квартал „Орландовци“.

По думите на министъра в 59 СУ „Васил Левски“ има много деца, които се нуждаят от специална подкрепа, така че да продължат своето образование и да не отпадат рано от училище. Ефремова посочи, че през тази учебна година за първи път ще завършат дванадесетокласници. И аз имах специално послание към бъдещите абитуриенти - да завършат, да си вземат дипломите, за да мога аз да им помогна да си намерят работа, каза министърът. 

„Също друго послание, което така беше важно да отправя към тези деца, че има време за брак, за семейство, за деца. По-важното е в годините, в които сме в училище, да сме в среда, в която се учим, за да можем по-добре да се реализираме и на пазара на труда“, каза Ефремова. 

Според министъра, за да не отпадат деца от училище, е важна подкрепата на семейството. Тя призова родителите да подкрепят своите деца. Да бъдат образовани е най-важната инвестиция в тяхното бъдеще, каза Ефремова. Важна е и ролята и на училището, и на учителите, на държавата като цяло, но и на учениците, за да разбират все по-добре, защо е важно да имаме не само диплома, но и знания, които да ни помагат, за да си намерим работа, посочи още министър Ефремова. 

59 СУ „Васил Левски“ е част програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ срещу ранното отпадане на ученици от образователната система. 

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
  • Гълъб Донев: За мен е особена гордост да се върна отново тук – в 35-о училище

„За мен е особена гордост да се върна отново тук – в 35-о училище, което съм завършил преди 41 години“, каза вицепремиерът и финансов министър. 

Преди това директорката Величка Петрова поздрави от името на екипа на 35-о училище учениците и родителите по повод началото на новата учебна година. Петрова съобщи, че съвместно с районната администрация правят всичко необходимо да намерят най-подходящата сграда, която временно да приюти учениците и учителите докато тече планираният ремонт на училищната сграда. „Ще търсим съдействие и от г-н Донев“, каза директорката. 

„Разбрах от думите на г-жа Петрова, че това е последната учебна година тук, в училището, преди неговия ремонт. Обещавам да намерим най-добрата сграда, която да съответства на условията за провеждане на нормален учебен процес“, увери министър Донев. В заключение той пожела успешна и ползотворна нова учебна година.

Вицепремиерът и финансов министър Гълб Донев на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Вицепремиерът и финансов министър Гълб Донев на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
  • Министърът на енергетиката откри учебната година в Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“

Министърът на енергетиката Ива Петрова откри учебната 2026/2027 година в Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“ - Раднево. Тя отправи към учениците послание да съхранят интереса си към всичко ново и непознато и да не се страхуват от грешки по пътя към професионалното си развитие: „Машините ще стават по-интелигентни, технологиите - по-сложни, а индустрията ще има нужда от хора, които разбират тази промяна и я превръщат в работещи решения“. В този смисъл министър Петрова подчерта значението на професионалното образование и открои практическата стойност на знанията, които децата получават в гимназията. 

„Не бързайте просто да завършите. Използвайте тези години, за да станете добри в нещо, което ви е интересно. Защото когато човек разбира как работи една система и има смелостта да я направи по-добра, вече има много повече от професия – има възможност да променя света около себе си“, каза Ива Петрова. Тя благодари на учителите за ролята им в подготовката на младите хора и за подкрепата да открият собствена посока и да повярват във възможностите си.

Сред гостите на официалното откриване на учебната година бяха също заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Илия Илиев и изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД инж. Румен Янков. 

Сътрудничеството между Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ и „Мини Марица-изток“ датира от създаването на училището преди 64 години, а важен етап в партньорството е въвеждането на дуалната форма на обучение през 2016 г., която свързва обучението на учениците с реалната професионална среда в мините и ТЕЦ.

Ден по-рано министър Петрова бе гост на откриването на академичната 2026/2027 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия. „Бъдещето на България ще зависи от знанията, идеите и професионалната отговорност на младите специалисти. Мислете мащабно. Вашето предимство ще бъде способността да намирате решения там, където другите виждат само сложност“, бе нейното послание към студентите.

Министърът на енергетиката Ива Петрова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Министърът на енергетиката Ива Петрова на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
  • Министърът на отбраната Димитър Стоянов: Бъдещето на една държава започва от училището

България повече от всякога има нужда от млади хора с техническо мислене и добра професионална подготовка, така че да бъдат не само потребители на технологии, а тези, които ги създават. С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов се обърна към учениците от Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година. Това е второто посещение на министъра в учебното заведение, където преди три години, проведе „Час по родолюбие“. В словото си днес министър Стоянов подчерта, че обучението в реална среда в гимназията е пример за моста, който трябва да съществува между образованието, бизнеса и пазара на труда. В обръщението си към учениците и учителите министърът постави акцент върху развитието на технологиите, изкуствения интелект и автоматизацията. 

Наред с професионалната подготовка, много важни са личните качества допълни той: „Има нещо по-важно от професионалните умения. Това са почтеността и достойнството. Затова моят апел към вас, скъпи ученици, е да бъдете преди всичко достойни хора“. „Помнете, че бъдещето на една държава започва именно от тук - от училището“, каза министър Стоянов.

Директорът на гимназията Мирослав Павлов припомни, че преди три години именно тук е поставено началото на инициативата „Урок по родолюбие“ с тогавашния министър на отбраната Димитър Стоянов, която впоследствие е получила голям отзвук в страната. Пред гостите той представи първата за България нова кредитна система в професионалното образование – „Career Credit System“, която чрез личен образователен паспорт проследява натрупаните знания, практически умения, доброволчество и спортни постижения на учениците. 

Министърът на отбраната Димитър Стоянов разгледа част от учебната база на гимназията, която включва кабинети, възстановен физкултурен салон, фитнес зала, учителска стая и разговаря с преподавателския състав. Той връчи на директора почетен плакет на министъра на отбраната и се разписа в почетната книга на училището. На училищната библиотека бяха подарени книги на историческа тематика. По-късно пред медии в отговор на въпрос на журналисти той съобщи, че висшите военни училища са попълнили местата си за настоящата учебна година. „Вече има реален подбор, тъй като за място се борят двама или трима кандидати, а някъде и повече, в зависимост от специалността“, каза министър Стоянов. 

На откриването на учебната година присъстваха още областният управител на област Враца Росен Михайлов, кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, началникът на РУО – Враца Лорета Колева, представители на НКЖИ, МВР и др.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година
Министърът на отбраната Димитър Стоянов на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година Източник: БТА
Източник: БТА    
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