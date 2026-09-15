Свят

Защо Тръмп предупреждава Зеленски да не атакува руските рафинерии за дизелово гориво?

Тръмп обвинява украинските атаки за глобалния недостиг на дизелово гориво, свързвайки кризата с войната на Русия, а не с действията на САЩ в Близкия изток

15 септември 2026, 15:07
Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: Getty Images
  • Тръмп обвини украинските удари по руските рафинерии за глобалния недостиг на дизел и призова Зеленски да ги прекрати, но анализатори определят ефекта им като допълнителен, а не основен фактор.
  • По-големият системен шок идва от войната между САЩ и Иран: ограниченото движение през Ормузкия проток, повредените рафинерии и спрените алтернативни маршрути свиват световните доставки на петрол и горива.
  • Дизелът в САЩ е поскъпнал с близо 65% от началото на ударите срещу Иран до около $6,20 за галон, което увеличава транспортните разходи и натиска върху цените на стоките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна в неделя да прекрати атаките срещу руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини украинските удари, че са довели до недостиг на дизел, който според него „вреди на света“.

Русия и Украйна продължават да водят ожесточена ракетна война, като украинските атаки срещу руски нефтени и газови съоръжения ограничават добива на петрол в Москва, въпреки че Русия е един от най-големите производители на петрол в света.

Собствената война на Тръмп с Иран също разтърси енергийните пазари. След като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран през февруари, цените на петрола и горивата се повишиха значително над 100 долара за барел, преди да спаднат по време на прекратяването на огъня. С възобновяването и ескалирането на бойните действия между САЩ и Иран през последните седмици обаче цените на петрола постепенно се повишиха, достигайки почти 108 долара за барел в неделя.

Освен това междинните избори в САЩ през ноември наближават, което засилва политическия натиск, тъй като повишаващите се цени на горивата се превърнаха в проблем за републиканците на Тръмп. Цените на дизеловото гориво в САЩ вече са рекордно високи.

И така, наистина ли украинските атаки са основната причина за глобалния недостиг на дизелово гориво? Или за него е виновна собствената война на Тръмп в Близкия изток?

Ето какво знаем:

  • Какво каза Тръмп?

Тръмп повдигна въпроса по време на турнира Amgen Irish Open, проведен на собственото му голф игрище в Дунбег, Ирландия, като заяви пред журналисти, че е разговарял по темата с украинския президент Володимир Зеленски.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо: трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, каза Тръмп. „Има много други цели“, добави той, като заяви, че глобалният недостиг на дизелово гориво произтича от войната между Русия и Украйна.

Украйна обаче отдавна твърди, че счита руската енергийна инфраструктура за легитимна военна цел, тъй като петролната и газовата индустрия на Русия пряко захранва финансите на Москва и по този начин подпомага войната ѝ срещу западната ѝ съседка.

Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

  • Колко сериозно Украйна атакува руските рафинерии?

Украйна от месеци нанася масирани удари по руски петролни съоръжения, което доведе до въвеждането от Москва на ограничения върху собствения ѝ износ на горива.

Износът на мазут от Русия е спаднал до 591 000 барела дневно през август спрямо средните 860 000 барела дневно през 2025 г., според данни на Kpler, обхващащи периода от 2017 г. насам.

Само часове преди изявленията на Тръмп в неделя украинските военни съобщиха, че са нанесли удар по рафинерията TANECO в руската република Татарстан. Руските власти заявиха, че двама цивилни са били убити.

Русия отвърна с атаки срещу бензиностанции, предимно в близост до фронтовата линия. От април насам тези атаки са се засилили, като до момента са били поразени най-малко 246 бензиностанции.

Крис Бошамп, главен пазарен анализатор в IG Group, заяви пред Al Jazeera, че макар украинските атаки сериозно да засягат ключовата експортна индустрия на Русия, реалното въздействие засега се усеща най-силно от руското цивилно население.

В края на миналия месец десетки бензиностанции в Санкт Петербург са останали без гориво. На бензиностанции в различни части на Русия са се образували дълги опашки от автомобили.

„Засега въздействието е основно върху цивилното население, ход, целящ да увеличи вътрешния натиск върху руския президент“, каза Бошамп пред Al Jazeera, коментирайки мотивите на Украйна за атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

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  • Колко дизелово гориво доставя Русия на световния пазар?

Русия доставя около 150 000 барела дизелово гориво дневно на световните пазари, спад от 81% спрямо средното за последните пет години, вследствие на собствените ограничения върху износа и щетите по рафинериите, причинени от украинските атаки.

Общият износ на дизелово гориво от Русия и държавите от Персийския залив през август е бил с 1,6 милиона барела дневно по-нисък в сравнение с февруари, когато тези доставки са представлявали почти 45% от световната търговия, според Международната агенция по енергетика.

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  • Колко са се повишили цените на дизела в САЩ?

Цените на дизеловото гориво в САЩ са се повишили с близо 65% от началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран през февруари. Националната средна цена е достигнала около 6,20 долара за галон (3,78 литра) в неделя, според Американската автомобилна асоциация.

Обикновеният бензин е струвал 4,31 долара за галон, което представлява увеличение от около 45% за същия период.

Тъй като корабите, влаковете и камионите работят с дизелово гориво, поскъпването му допринася за увеличаването на цените на стоките от ежедневието.

Състоянието на американската икономика се превръща във все по-важна тема преди междинните избори, а одобрението за начина, по който Тръмп се справя с икономиката, е спаднало до едва 17%, според скорошно проучване на Financial Times.

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  • Защо цените на дизела се покачват толкова рязко?

Бошамп заявява, че украинските удари са само „малка част“ от по-голямата картина.

САЩ не са внасяли руски дизел от 2022 г., когато Москва нахлу в Украйна, обясни той.

Цените на петрола са били с 40% по-ниски преди началото на войната с Иран, което според Бошамп насочва към американските военни действия в Близкия изток като основната причина за поскъпването на дизеловото гориво. По думите му това „заплашва да тласне световната икономика към рецесия“.

Международната агенция по енергетика стига до сходен извод: щетите по руските рафинерии и последвалият спад на износа допълват вече причинените от войната в Персийския залив загуби.

Ормузкият проток, през който преди са се транспортирали около една пета от световните доставки на петрол, продължава да бъде в центъра на противопоставянето между САЩ и Иран. Нефтопроводът „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия, ключов алтернативен маршрут за износ, беше спрян в четвъртък след атака с дрон, за която се твърди, че е била извършена от Ирак.

Освен че повишават цените на суровия петрол, военните действия са нанесли щети и на рафинерии в Близкия изток и Русия, които преработват петрола в готови за употреба горива.

„Прекратяването на украинските атаки може да свали цената леко и в краткосрочен план. Но докато основният двигател на кризата остава нерешен, този ефект бързо ще бъде заличен“, каза Бошамп пред Al Jazeera. 

Андреас Криг, старши преподавател в Училището по изследвания на сигурността в King’s College London, също смята, че макар атаките срещу руските доставки на дизелово гориво да са значителни, войната на САЩ срещу Иран е нанесла по-големи щети на световните енергийни доставки.

„Войната с Иран остава по-големият системен шок за глобалната наличност на дизелово гориво. Кампанията на Украйна срещу руските рафинерии е изключително важен допълнителен натиск, но тя се наслагва върху много по-мащабно прекъсване на доставките, съсредоточено около Персийския залив. Именно тази комбинация прави дизеловото гориво толкова чувствително към промените. Двете кризи не са взаимно изключващи се обяснения. Те се натрупват“, заяви Криг пред Al Jazeera

Източник: Al Jazeera    
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