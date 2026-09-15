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Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Транспортът поскъпва най-силно през август, докато храните леко поевтиняват

Маргарита Костадинова

15 септември 2026, 14:12
Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре
Източник: istock

Г одишната инфлация в България се ускорява до 5,1% през август, след като през юли беше 4,5%, показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база цените са се повишили с 0,6%, а от началото на годината инфлацията достига 4,3%.

Най-силен натиск върху цените през август идва от транспорта. Само за месец цените в тази група са се увеличили с 5,5%.

Дизелът поскъпва с 13,5%, винетките - с 30%

Сред отделните стоки и услуги най-сериозни увеличения НСИ отчита при винетките - с 30%, дизеловото гориво - с 13,5% и международните полети - с 11,2%.

Бензин А95Н поскъпва с 4%, бензин А100Н - с 3,4%, а пропан-бутанът за автомобили - с 3,1%. Хотелите във ваканционни центрове и курорти са нагоре с 4%, а услугите на ресторантите - с 0,6%.

Инфлацията в България се ускорява: Очаква се да достигне 5,1% през август

Освен транспорта, по-осезаемо увеличение има при групата „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - 0,9%, както и при услугите на ресторанти и хотели и при алкохолните напитки и тютюневите изделия - по 0,8%.

Храните като цяло леко поевтиняват

На фона на общото поскъпване хранителните продукти и безалкохолните напитки поевтиняват с 0,1% спрямо юли.

Най-силно поевтиняват дините и пъпешите - с 19,5%, тиквичките и патладжаните - с 10,8%, доматите - със 7,8%, цитрусовите плодове - с 6,8%, картофите - с 6,2%, а прасковите и кайсиите - с 5,9%.

При част от основните храни обаче има повишение. Зелето поскъпва с 5,7%, зрелият лук - с 5,6%, нискомасленото прясно мляко и ябълките - с по 2,2%, кашкавалът и кафето - с по 1,4%, а сиренето - с 1,3%.

Облеклото и лекарствата са по-евтини

НСИ отчита спад на цените при облеклото и обувките с 2%, а при здравеопазването - с 0,4%. Лекарствените продукти поевтиняват с 0,7%, въпреки че лекарските услуги поскъпват с 0,9%, а стоматологичните - с 0,6%.

Без промяна остават цените в групата „Застрахователни и финансови услуги“.

Малката кошница е по-евтина спрямо юли

При стоките и услугите от малката потребителска кошница, която отразява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, НСИ отчита месечно понижение от 0,1%. На годишна база поскъпването при нея е 1,7%.

България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната и през август

За последните три години общото натрупано поскъпване, измерено чрез индекса на потребителските цени, е 12,9%, а за последните пет години - 43,2%.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НСИ    
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