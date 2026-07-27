Великобритания предава на Украйна секретна технология срещу руските дронове

Н овият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам ще приеме днес първи държавен глава на официална визита от встъпването си на поста – украинския президент Володимир Зеленски. В програмата на двамата лидери е предвидено и съвместно посещение във военноморска база, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

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Знаковата среща се случва едва седмица след като лидерът на лейбъристите, наследил Киър Стармър, засвидетелства „непоколебимата си подкрепа“ за Киев още с влизането си на „Даунинг стрийт“ 10.

Тласък за украинското военно производство: Проектът „Stone Cloak“

По време на визитата във военноморската база британският премиер ще обяви официалното предаване на Украйна на интелектуалната собственост за новата британска система за радиоелектронна борба „Стоун клоук“ (Stone Cloak). Стъпката ще позволи на украинската отбранителна индустрия да произвежда технологията в голям мащаб у дома.

Устройството, което е с размерите на обикновен таблет, е проектирано специално да блокира руското засичане на дроновете, на които е монтирано. Британското министерство на отбраната вече е предоставило хиляди такива заглушители на украинските въоръжени сили в подкрепа на техните въздушни операции.

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„Великобритания е с Украйна, рамо до рамо, и нашата подкрепа остава непоколебима. Русия не бива да се съмнява в нашата решимост и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, заяви категорично Бърнам.

Той допълни още, че „Стоун Клоук“ е „най-добрата собствена британска иновация, доказана на фронтовата линия, която ще бъде жизненоважна за защитата на сигурността и на двете страни“.

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Подкрепа за сигурността в Черно море

В рамките на посещението е предвидено Бърнам и Зеленски да се срещнат и с над 200 украински военнослужещи. През последните три седмици те преминаха специализирано обучение във Великобритания в рамките на учението „Морски бриз“, насочено към укрепване на бойните способности и подготовката за обезвреждане на мини в Черно море.