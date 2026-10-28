Kъде се намира Флавио Болсонаро?

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Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

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Множество противоречиви информации за местонахождението на Флавио Болсонаро предизвикаха проверки от бразилските и аржентинските власти, след като той не предаде паспортите си в определения от Върховния съд срок.

Аржентинските миграционни власти съобщиха, че Болсонаро и съпругата му са преминали границата и са се качили на самолет, като по-късно бившият кандидат е бил заснет да слиза от него в САЩ.

Пристигането му в САЩ слага край на спекулациите за местонахождението му, но повдига нови въпроси около пътуването и последиците от неизпълнението на съдебната заповед.

Urgente! CNN Brasil mostra ao vivo o candidato derrotado Flávio Bolsonaro desembarcando de um jato nos Estados Unidos! https://t.co/1tB1MUXT5a — Eixo Noticias (@oeixooficial) October 28, 2026

През последните 24 часа се появиха множество слухове и противоречиви информации, обединени около един въпрос: къде се намира Флавио Болсонаро?

Спекулациите започнаха след публикация в аржентински новинарски сайт, според която той е преминал сухопътната граница между Бразилия и Аржентина и се е качил на частен самолет, пътуващ към САЩ.

Бразилската полиция прие слуховете сериозно. Служителите провериха граничните пунктове, но не откриха доказателства, че загубилият президентските избори кандидат е напуснал страната. Аржентинските власти също заявиха, че не разполагат с данни той да е преминавал границата.

За известно време изглеждаше, че кандидатът просто се е оттеглил от публичното пространство, нещо нетипично за него, след неочакваната загуба от левия му съперник на втория тур на президентските избори в неделя.

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

В последното видео, което публикува в социалните мрежи, той разкри, че Върховният съд му е наредил да предаде паспортите си. Болсонаро определи заповедта като „опит за сплашване“. Той добави, че няма намерение да напуска Бразилия.

Но определеният от Върховния съд срок за предаване на документите изтече, без Болсонаро да се яви.

Това доведе до анулирането на паспортите му и до опити да бъде установено местонахождението му.

Breaking news: Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro has arrived in Miami from Ecuador, after he defied a Brazilian judicial order to surrender his passports in connection with a corruption and money-laundering investigation. https://t.co/56SV6QiY0X — The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2026

Адвокатите му заявиха, че не знаят къде се намира.

След това няколко източника съобщиха на BBC и други медии, че той пътува към САЩ.

BREAKING: Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family land in Miami after fleeing his country, initially to Argentina. https://t.co/8YCWdiNFEt — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Държавният департамент на САЩ потвърди, че ще издаде визи за влизане в страната на Болсонаро и семейството му.

Появиха се дори съобщения, че той вече е кацнал.

Когато обаче журналисти попитаха американския президент Доналд Тръмп за случая, той отговори единствено: „Чух, че е в Аржентина“.

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Приблизително по същото време аржентинските миграционни власти публикуваха съобщение в X, според което Болсонаро и съпругата му са преминали границата късно във вторник и са се качили на самолет за Гуаякил, Еквадор.

Тогава обаче не беше ясно дали това е крайната им дестинация.

Сега същият самолет вече е кацнал в САЩ, а Болсонаро е бил заснет да слиза от него.

Това слага край на спекулациите за местонахождението му, но повдига редица нови въпроси.

Как се стигна дотук?

Флавио Болсонаро излезе от първия тур на президентските избори в Бразилия в началото на октомври като фаворит за президентския пост, след като получи 47% от гласовете.

На балотажа миналия уикенд обаче той загуби от действащия ляв президент Луис Инасио Лула да Силва.

Болсонаро заяви, че възнамерява да оспори резултатите.

Но в следващото си видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, той съобщи, че Върховният съд му е наредил да предаде паспортите си.

Заповедта е издадена в рамките на продължаващо разследване за предполагаемо пране на пари. Болсонаро не е обвинен официално и отрича твърденията.

Тогава той заяви, че няма намерение да напуска страната, но така и не предаде документите си, които впоследствие бяха анулирани от властите. Оттогава Болсонаро не е правил публични изявления, а въпросите за местонахождението му породиха множество спекулации.

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