Мирчев: Румен Радев дава знак към Русия да мачка

„Снишаването, което прави тази власт, води само до едно – унижение и знак към Русия, че може да продължава да мачка и атакува, колкото си поиска“.

Това коментира съпредседателят на „Да, България“ (ДБ) Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията по повод последната атака срещу контейнеровоз в Черно море.

За нея по-рано днес съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите на министъра с три морски дрона е ударен контейнеровоз в изключителната икономическа зона на България. Разстоянието е било приблизително 21 морски мили югоизточно от Шабла.

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Според Мирчев първата стъпка подобни атаки да бъдат избегнати, е не да се снишаваме, а да има ноти и ясно изискване и пред съюзниците ни за ангажимент.

„Вместо това излязохме от формати като „Коалиция на желаещите“. В България все още казваме, че не знаем какви са дроновете, няма отговор на този въпрос“, отбеляза Мирчев. По думите му няма никакъв аргумент Украйна да напада украински кораби.

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„Русия трябва да поеме ангажимент товарни кораби до българските брегове да не бъдат нападани, защото това е атака срещу България“, каза Мирчев.

„Русия ни се подиграва по всякакъв възможен начин и това, очевидно, няма да спре, защото винаги, когато някой не показва характер, не защитава националния си интерес, става това“, коментира Мирчев това, че атаката идва в момента на среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за сигурността Черно море.

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Той припомни също, че преди седмици на Консултативния съвет по национална сигурност от ДБ са поискали България да повика руския посланик, да бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент да няма повече атаки в изключителната икономическа зона на страната ни.

„Тогава Йотова и Радев отказаха да го направят и сега това е резултатът“, подчерта съпредседателят на ДБ.