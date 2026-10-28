България

Държавата плаща 330 009 евро за забавено правосъдие

Средствата са за възстановяване на суми, изплатени от министерството в периода от 1 април до 30 септември 2026 г.

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 15:21
Държавата плаща 330 009 евро за забавено правосъдие
Източник: Георги Димитров/Vesti

Д опълнителни 330 009 евро за бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени от Министерския съвет за покриване на разходите за обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от забавено правосъдие.

Средствата са за възстановяване на суми, изплатени от министерството в периода от 1 април до 30 септември 2026 г. по споразумения за нарушено право делата да бъдат разглеждани и решавани в разумен срок.

МС отпуска малко над 160 хил. лева обезщетения за бавно правосъдие

Обезщетенията се отпускат по реда на Закона за съдебната власт. Право да подадат заявления имат страни по приключили граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали и юридически лица, претърпели вреди по прекратени досъдебни производства.

Бавното правосъдие ни струва по 100 000 лв. на месец

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, който проверява изложените обстоятелства. Решение по всяка преписка трябва да бъде взето в срок до шест месеца от подаването на заявлението.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
забавено правосъдие обезщетения Министерство на правосъдието
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