Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Г рупа граждани нахлуха в сградата на сръбската телевизия „Информър“ в Белград и прекъснаха предаване на живо. Главният и отговорен редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите напуснаха студиото.

„Информер“ е проправителствена телевизия, свързана с едноименния таблоид, известен с подкрепата си за Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СПП), както и с острите си атаки срещу политическите му противници.

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Сред участниците в акцията беше Диана Хърка - майката на 27-годишния Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията предизвика масовите студентски и граждански протести срещу режима на Александър Вучич.

Хърка преди това беше призовала гражданите да се съберат пред телевизията. Те останаха известно време пред входа на сградата, преди част от тях да влязат вътре.

По време на излъчваното на живо предаване „Колегиум“ главният редактор Драган Вучичевич се обади на полицията и на Спешна помощ, като поиска да бъде изпратен автомобил за евакуация на служителите.

Вучичевич потърси по телефона и Илия Сърданович - водача на „Студентската листа“, която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври.

Главният редактор поиска от Сърданович да призове събралите се пред телевизията граждани да се разотидат.

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„Не Ви чувам“, отговори му Сърданович.

Впоследствие служителите на „Информер“ отново се свързаха със Спешна помощ и съобщиха, че тяхна колежка получава епилептичен пристъп.

Около 18:40 ч. местно време няколко десетки граждани влязоха в сградата на телевизията.

Последва словесен сблъсък между протестиращите, Вучичевич и останалите служители.

Диана Хърка влезе в остър спор с главния редактор заради начина, по който „Информер“ е отразявал смъртта на сина ѝ и последвалите протести.

След размяната на реплики гражданите напуснаха сградата и отново се събраха в двора на телевизията.

Главният и отговорен редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите напуснаха студиото.