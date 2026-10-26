Свят

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Главният и отговорен редактор на медията и част от служителите напуснаха студиото

Николай Киров Николай Киров

26 октомври 2026, 22:17
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Източник: EPA/БГНЕС

Г рупа граждани нахлуха в сградата на сръбската телевизия „Информър“ в Белград и прекъснаха предаване на живо. Главният и отговорен редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите напуснаха студиото.

„Информер“ е проправителствена телевизия, свързана с едноименния таблоид, известен с подкрепата си за Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СПП), както и с острите си атаки срещу политическите му противници.

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич

Сред участниците в акцията беше Диана Хърка - майката на 27-годишния Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията предизвика масовите студентски и граждански протести срещу режима на Александър Вучич.

Хърка преди това беше призовала гражданите да се съберат пред телевизията. Те останаха известно време пред входа на сградата, преди част от тях да влязат вътре.

По време на излъчваното на живо предаване „Колегиум“ главният редактор Драган Вучичевич се обади на полицията и на Спешна помощ, като поиска да бъде изпратен автомобил за евакуация на служителите.

Вучичевич потърси по телефона и Илия Сърданович - водача на „Студентската листа“, която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври.

Главният редактор поиска от Сърданович да призове събралите се пред телевизията граждани да се разотидат.

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

„Не Ви чувам“, отговори му Сърданович.

Впоследствие служителите на „Информер“ отново се свързаха със Спешна помощ и съобщиха, че тяхна колежка получава епилептичен пристъп.

Около 18:40 ч. местно време няколко десетки граждани влязоха в сградата на телевизията.

Последва словесен сблъсък между протестиращите, Вучичевич и останалите служители.

Диана Хърка влезе в остър спор с главния редактор заради начина, по който „Информер“ е отразявал смъртта на сина ѝ и последвалите протести.

След размяната на реплики гражданите напуснаха сградата и отново се събраха в двора на телевизията.

Главният и отговорен редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите напуснаха студиото.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

Рали звярът - Peugeot E-T16 с три ел. мотор – може да излезе на пазара. Догодина

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 4 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 4 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

България Преди 15 минути

На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция"

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Свят Преди 29 минути

Словенският премиер настоява за предаването на документите на югославската тайна полиция УДБА

Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Свят Преди 2 часа

Предложението касае служители, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително

Ще почиват ли учителите на 2 ноември?

Ще почиват ли учителите на 2 ноември?

България Преди 3 часа

Синдикат "Образование" с категорична позиция

Румъния разкри мрежа за саботажи от Русия

Румъния разкри мрежа за саботажи от Русия

Преди 3 часа

Румънското разузнаване уточни, че групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния

<p>Мистерията на Лох Нес се задълбочава: Черен силует и &bdquo;огромна змиорка&ldquo; в новите сигнали</p>

Загадката на Лох Нес: Наблюденията на чудовището се удвояват, но науката остава скептична

Свят Преди 4 часа

Сигналите за чудовището от Лох Нес са се увеличили повече от два пъти спрямо миналата година, но не всички вярват в праисторическата легенда

ООН обвини Русия във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

ООН обвини Русия във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Свят Преди 4 часа

ООН обвини и Израел в извършването на престъпления срещу човечеството

ВКС окончателно осъди убиеца на Евгения на 20 години

ВКС окончателно осъди убиеца на Евгения на 20 години

България Преди 4 часа

По отношение на баща му Пламен Владимиров е оставена в сила оправдателната присъда

<p>Пробив в науката: Електростимулация на мозъка може да премахне сексистките нагласи</p>

Пробив в науката: Електростимулация на мозъка може да премахне сексистките нагласи, сочи ново проучване

Свят Преди 5 часа

Проучване на Университета в Ексетър показва, че 10 минути слаба стимулация променят начина, по който участниците разпознават сексуализирани изображения на жени

НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

България Преди 5 часа

Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент“

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Любопитно Преди 6 часа

Звездата от Формула 1 проговори за пръв път публично за романса си с риалити звездата и сподели колко обича да прекарва време с нейните четири деца

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Свят Преди 6 часа

Тя беше евакуирана в родината си заедно със съпруга си

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

Свят Преди 6 часа

Сателитни данни сочат активност в ключови съоръжения, включително подземната база „Пикекс Маунтин“, твърди бивш американски генерал

,

Испанският остров, който предлага целогодишно слънце и високи температури

Любопитно Преди 6 часа

Испанският остров Майорка се утвърждава като перфектната дестинация за есенно бягство, предлагайки над 300 слънчеви дни в годината, богата историческа архитектура и по-бавен ритъм на живот далеч от пиковите летни тълпи

Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център

Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център

Свят Преди 6 часа

След края на празничния сезон дървесината от емблематичното дърво в Ню Йорк ще бъде дарена на Habitat for Humanity за строителството на жилища

Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

България Преди 6 часа

От изказването на Румен Радев не стават ясни конкретните мотиви за отлагането на внасянето на проектобюджета

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Стефан Илчев с вълнуващи признания от Виена: „Музиката е любов!“ и една голяма мечта, която се сбъдва

Edna.bg

DARA изтри всички снимки и видеа от Instagram профила си

Edna.bg

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg