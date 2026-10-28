България

Разбиха мафия за трафик на хора в България, 19 ареста

Разследващите са претърсили пет адреса и два автомобила

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 15:52
Разбиха мафия за трафик на хора в България, 19 ареста
Източник: МВР

О бщо 19 души бяха задържани при специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на мигранти през България. Акцията е проведена на 27 октомври от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ към Главна дирекция „Гранична полиция“.

Според разследването групата е действала от март 2026 г. и е организирала незаконното влизане на мигранти в страната. За превозването им са използвани товарни автомобили със специално изградени тайници. След пристигането им мигрантите били настанявани в квартири в София, а впоследствие транспортирани към Западна Европа с автомобили и камиони, оборудвани със скрити отделения.

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При операцията са извършени действия на територията на София и областите Софийска, Пернишка, Силистренска и Благоевградска. Задържаните са български и сирийски граждани. Разследващите са претърсили пет адреса и два автомобила, разпитали са свидетели и са докладвали събраните материали на наблюдаващия прокурор.

Източник: МВР

Четирима души - трима сирийски граждани със статут на постоянно пребиваващи в България и един българин, са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група и трафик на мигранти. Те са задържани за срок до 72 часа.

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Един от предполагаемите организатори, сирийски гражданин, е привлечен задочно, тъй като се укрива извън страната.

Досъдебното производство се води под надзора на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Николай Киров
Източник: МВР    
трафик на мигранти организирана престъпна група
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