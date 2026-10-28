Убийство с молитва: Син прочете последно причастие на баща си и заби сатър в сърцето му

М ъж от Мисури твърди, че е прочел последното причастие на баща си, преди да забие кухненски сатър в сърцето му и да го погребе в плиток гроб зад къщата му.

Ричард Саетеле е обвинен в убийството на 63-годишния си баща, Майкъл, по време на скандал в дома на по-възрастния мъж във Фоли, щата Мисури, през септември.

Двамата влезли в конфликт пред къщата, преди Саетеле да убие баща си и да скрие тялото му под строителни отпадъци в навес до дома му - посочва шерифската служба на окръг Линкълн в клетвена декларация, прегледана от The Post.

Саетеле беше обвинен в убийство, домашно насилие и две точки за извършване на престъпление с оръжие в събота - след като останките на баща му бяха намерени.

По време на фаталния скандал по-възрастният Саетеле уж грабнал плоска отвертка и се опитал да я хвърли по сина си, който от своя страна грабнал инструмента и пробол баща си в окото.

Силата на пробождането тласнала Майкъл Саетеле назад към земята, преди той да извика на сина си: „Рики, това не е начинът“, според полицията.

Саетеле твърди, че се е опитал да извади отвертката от главата на баща си, но тя била „заседнала“ и не излизала.

През петте си минути мъки, раненият Саетеле направил „дълбоко трогателни изявления“, преди да изрече молитвата „Отче наш“ със сина си, разказал по-младият Саетеле пред полицията.

Вместо да се обади на телефон 911, за да помогне на страдащия си баща, заподозреният убиец казал, че сметнал за най-добре да прекрати мъките му, като вземе сатър от кухнята и спре сърцето му.

Саетеле признал, че съзнателно е взел 23-сантиметровото острие, за да го използва за убийството на баща си.

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Заподозреният син казал, че прочел „последното причастие“ на баща си, преди да забие сатъра в сърцето му, счупвайки дръжката в процеса, а след пробождането довършил молитвата, съобщават от полицията.

След като баща му спрял да диша, Саетеле влачил тялото му около 6 метра, където го хвърлил в дълбока около 30 сантиметра дупка, която изкопал с военна лопата.

Саетеле казал пред полицията, че първоначално е зарил баща си само с пръст, но след като трупът започнал да отделя неприятна миризма няколко дни по-късно, го покрил с няколко пласта топлоизолация.

Тялото на Майкъл Саетеле бе намерено в събота под купчина строителни отпадъци и фибростъкло под пръстения под на навес, залепен за къщата.

Заподозреният убиец бе проследен от полицията и арестуван същата нощ.

Прокурорите се питат дали Майкъл Саетеле е щял да оцелее след първоначалното пробождане с отвертка като част от тяхното обвинение.

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„Медицинският експерт ще трябва да прегледа тялото и да направи заключение дали това е щяла да бъде фатална рана“, каза прокурорът на окръг Линкълн Майк Ууд, цитиран от Fox2Now.

„Част от това дали раната е била смъртоносна зависи от това дали е било възможно да се потърси медицинска помощ навреме“, каза прокурорът.

Саетеле казал пред полицията, че убийството е станало в средата или края на септември, без да посочи точна дата.

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Той е задържан в затвора на окръг Линкълн без право на гаранция.

Заподозреният за убийството се яви за първи път пред съда във вторник. Следващото съдебно заседание е насрочено за 3 ноември.