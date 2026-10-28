Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

Е дин от свидетелите по делото за убийството на Слави Бинев е заявил, че Еюп Темиз му е признал, че е застрелял бизнесмена. Друг свидетел разказал, че е видял как тялото на Бинев пада след изстрела. Това стана ясно от мотивите на Софийския градски съд, който във вторник остави турския гражданин за постоянно в ареста.

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Според съда свидетелските показания се подкрепят от събраните доказателства. Съдията определи случая като рядък, тъй като има свидетели на престъплението, чиито разкази съответстват на установеното по делото.

Експертиза е установила и частици по пръстите на Темиз, съответстващи на откритите по гилзата от куршума, убил Бинев.

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Среща за общ бизнес

По версията на прокуратурата Темиз и още двама души посетили Бинев в дома му, за да обсъдят отношения, свързани с общ бизнес. Бинев трябвало да посредничи между съдружници в бизнеса на съпругата на обвиняемия.

По време на разговора Бинев предложил да се срещнат отново по-късно през деня. Темиз настоял срещата да бъде в Истанбул, но Бинев отказал, тъй като му предстояло пътуване.

След това Темиз провел телефонен разговор на турски език. На тръгване извадил пистолет и застрелял Бинев, твърди обвинението. След стрелбата тримата напуснали мястото.

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Прокурорът Мариан Александров заяви, че към момента няма доказателства, които да подкрепят версията на защитата, че убийството е извършено в състояние на афект. По думите му има данни за индиректни заплахи между страните в бизнес отношенията, но не и доказателства, че Бинев лично е отправял заплахи или обиди към обвиняемия, предаде БНР.

Защитата твърди, че е имало натиск

Адвокатите на Темиз оспориха версията на прокуратурата. Според тях доказателствата сочат към различна фактическа обстановка, а семейството на обвиняемия е било подложено на неправомерен натиск.

Защитата постави под съмнение и начина, по който са събрани показанията на свидетеля Ибрям Ибрямов, като заяви, че той е дал сведения срещу Темиз, преди да бъде официално разпитан.

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Адвокатите посочиха още, че обвиняемият е женен за българка, има три деца и постоянен адрес в България, поради което според тях няма опасност да се укрие. Те изтъкнаха и че той не е осъждан.

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Защитата твърди, че Бинев е обиждал и заплашвал съпругата на Темиз, Ния, и че това е предизвикало силното му раздразнение. В рамките на заседанието съдът разреши тя да бъде разпитана чрез видеовръзка от Турция.

Решението за постоянния арест подлежи на обжалване.