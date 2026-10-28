България

Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

Експертиза открила по пръстите на обвиняемия частици, съответстващи на намерените по гилзата от фаталния изстрел. Защитата твърди, че семейството му е било подложено на натиск

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 13:48
Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев
Източник: БТА

Е дин от свидетелите по делото за убийството на Слави Бинев е заявил, че Еюп Темиз му е признал, че е застрелял бизнесмена. Друг свидетел разказал, че е видял как тялото на Бинев пада след изстрела. Това стана ясно от мотивите на Софийския градски съд, който във вторник остави турския гражданин за постоянно в ареста.

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Според съда свидетелските показания се подкрепят от събраните доказателства. Съдията определи случая като рядък, тъй като има свидетели на престъплението, чиито разкази съответстват на установеното по делото.

Експертиза е установила и частици по пръстите на Темиз, съответстващи на откритите по гилзата от куршума, убил Бинев.

Чужденец е обвинен за убийството на Слави Бинев

  • Среща за общ бизнес

По версията на прокуратурата Темиз и още двама души посетили Бинев в дома му, за да обсъдят отношения, свързани с общ бизнес. Бинев трябвало да посредничи между съдружници в бизнеса на съпругата на обвиняемия.

По време на разговора Бинев предложил да се срещнат отново по-късно през деня. Темиз настоял срещата да бъде в Истанбул, но Бинев отказал, тъй като му предстояло пътуване.

След това Темиз провел телефонен разговор на турски език. На тръгване извадил пистолет и застрелял Бинев, твърди обвинението. След стрелбата тримата напуснали мястото.

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Прокурорът Мариан Александров заяви, че към момента няма доказателства, които да подкрепят версията на защитата, че убийството е извършено в състояние на афект. По думите му има данни за индиректни заплахи между страните в бизнес отношенията, но не и доказателства, че Бинев лично е отправял заплахи или обиди към обвиняемия, предаде БНР.

  • Защитата твърди, че е имало натиск

Адвокатите на Темиз оспориха версията на прокуратурата. Според тях доказателствата сочат към различна фактическа обстановка, а семейството на обвиняемия е било подложено на неправомерен натиск.

Защитата постави под съмнение и начина, по който са събрани показанията на свидетеля Ибрям Ибрямов, като заяви, че той е дал сведения срещу Темиз, преди да бъде официално разпитан.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Адвокатите посочиха още, че обвиняемият е женен за българка, има три деца и постоянен адрес в България, поради което според тях няма опасност да се укрие. Те изтъкнаха и че той не е осъждан.

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Защитата твърди, че Бинев е обиждал и заплашвал съпругата на Темиз, Ния, и че това е предизвикало силното му раздразнение. В рамките на заседанието съдът разреши тя да бъде разпитана чрез видеовръзка от Турция.

Решението за постоянния арест подлежи на обжалване.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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