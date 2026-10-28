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Димитър Стоянов: Контейнеровоз е ударен с три морски дрона на 21 морски мили югоизточно от Шабла

България, Румъния и Турция договориха тристранен механизъм за координация в Черно море след атаките срещу търговски плавателни съдове. Военните министри осъдиха нападенията и призоваха за незабавното им прекратяване

28 октомври 2026, 13:07
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  • Контейнеровозът CONTSHIP JET под либерийски флаг е бил атакуван с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, като по първоначални данни екипажът е напуснал кораба.
  • България, Румъния и Турция осъдиха атаките срещу търговски плавателни съдове в Черно море и се договориха за тристранен механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение.
  • Предстоят допълнителни срещи в Букурещ и Анкара за набелязване на съвместни мерки за засилване на морската сигурност и защита на свободното корабоплаване.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът се евакуира

Контейнеровоз е бил ударен с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция в София след тристранната среща с министрите на отбраната на Румъния и Турция - Щефан Раду Опря и Яшар Гюлер.

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, е бил атакуван с дронове при преминаване край нос Калиакра, съобщава специализираното издание Maritime.bg. По първоначални данни атаката е станала на около 16 морски мили от нос Калиакра. Съобщава се, че екипажът е напуснал плавателния съд след инцидента. Корабът с IMO номер 9348625 се е движел към румънското пристанище Констанца, след като е отплавал от Хайфа, Израел.

Източник: Marinetraffi

„Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 морски мили югоизточно от Шабла“, заяви Стоянов.

На срещата тримата министри са обсъдили мерки за засилване на сигурността в Черно море на фона на атаките срещу търговски плавателни съдове. Те са приели текст на съвместно изявление и са се договорили за създаването на тристранен механизъм за координация.

„България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море“, посочи министърът на отбраната.

По думите му нападенията представляват ескалация на напрежението и създават рискове за сигурността на корабоплаването. Тримата министри призовават за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности.

Стоянов изрази съпричастност към близките на загиналите моряци и солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Той подчерта и необходимостта от стриктно спазване на международното право.

Основна тема на разговорите е била координацията между трите черноморски държави и възможностите за съвместни действия за укрепване на регионалната сигурност.

„Нашата обща позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество“, заяви Стоянов.

По време на срещата министрите са договорили стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение.

Предвиденият тристранен механизъм ще осигурява възможност за регулярни консултации между България, Румъния и Турция, обмен на информация и определяне на последващи практически мерки за укрепване на сигурността и стабилността в региона.

Тримата министри са потвърдили готовността си да продължат сътрудничеството както в тристранен формат, така и в рамките на НАТО, в тясна координация със съюзниците и партньорите.

„Сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия“, подчерта Стоянов. Той заяви, че България, Румъния и Турция ще работят на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране на свободата на корабоплаването.

Министърът на отбраната съобщи още, че с колегите му са се договорили в кратки срокове да бъдат организирани две последващи срещи на политическо ниво в Букурещ и на ниво военни експерти в Анкара.

Стоянов благодари на румънския си колега Щефан Раду Опря и на турския министър на отбраната Яшар Гюлер за участието им в срещата, организирана в кратък срок.

Той определи това като знак за споделената отговорност за сигурността в Черно море и готовността на трите държави да действат съвместно в условията на усложнена регионална обстановка.

Черно море Морски дронове Контейнеровоз Шабла Регионална сигурност Тристранна среща България Румъния Турция Сигурност на корабоплаването
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