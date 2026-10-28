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МС предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността началник на отбраната на 2 януари

На 30 септември 2026 г. стана известно, че началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Тогава се очакваше той да остане на поста до края на годината

28 октомври 2026, 14:05
МС предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността началник на отбраната на 2 януари
Адмирал Емил Василев Ефтимов   
Източник: БТА

М инистерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за освобождаването на адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността „Началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Предложението е направено след подаден рапорт от адмирал Ефтимов на основание чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

На 30 септември 2026 г. стана известно, че началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Тогава се очакваше той да остане на поста до края на годината. 

Началникът на отбраната е подал оставка

Ефтимов е начело на отбраната от март 2020 г., когато поема поста след дългогодишна кариера във Военноморските сили, Министерството на отбраната и структурите на НАТО. През декември 2023 г. Министерският съвет предложи той да бъде назначен отново на длъжността след изтичането на първоначалния му четиригодишен мандат. Продължаването на мандата му е в сила от 31 март 2024 г.

Адмирал Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. във Варна. Завършва Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ през 1984 г., след което заема различни командни и щабни длъжности във Военноморските сили. Бил е командир на Военноморска база Варна, а в периода 2011–2016 г. работи в Международния военен щаб на НАТО в Брюксел.

През 2016 г. е назначен за заместник-началник на отбраната, а в началото на 2017 г. за кратко изпълнява длъжността началник на отбраната. Впоследствие отново заема поста заместник-началник, преди да бъде назначен за ръководител на българските въоръжени сили през март 2020 г. През същата година получава най-високото военно звание – адмирал.

В последните месеци на поста си Ефтимов продължи да представлява военното ръководство на България в инициативи, свързани с отбранителната политика и съюзническите ангажименти в НАТО. През септември 2026 г. той акцентира върху необходимостта от баланс между бързото въвеждане на иновации и поддържането на оперативната съвместимост. По-рано през годината подчерта и значението на регионалните отбранителни планове на НАТО за сигурността в Черноморския регион.

Освобождаването на адмирал Ефтимов предстои да бъде оформено с президентски указ. Ако процедурата приключи по предложения график, той ще напусне поста след повече от шест години начело на отбраната и над четири десетилетия военна служба. 

Източник: БГНЕС    
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