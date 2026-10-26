Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

С ондажната платформа "Проспектор" 5 потъна край бреговете на Габон, след като загуби устойчивост по време на операция за подготовка на морското дъно за сондиране. При инцидента на 24 октомври на борда са се намирали 115 души. 110 от тях са били спасени, един член на екипажа е потвърдено загинал, а други четирима остават в неизвестност. Спасителната операция продължава, предава iMarine.

Инцидентът е станал около 20:40 ч. местно време близо до град Майумба, край югозападното крайбрежие на Габон. Платформата е извършвала предварително натоварване на опорите си, преди да започне сондажни дейности.

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Според предварителните данни една от опорите е проникнала през твърдия повърхностен слой на морското дъно. Това е предизвикало внезапно потъване на конструкцията в седимента, загуба на устойчивост и преобръщане. Съоръжението бързо е потънало, а намиращите се на борда са започнали евакуация, като голяма част от тях са се качили на спасителни салове.

🌊 LA PLATAFORMA PIERDE ESTABILIDAD LENTAMENTE antes de QUEDAR OSCURA y DESAPARECER BAJO EL MAR. La Prospector 5, de Borr Drilling, se hundió la noche del sábado frente a Mayumba, Gabón, con 115 personas a bordo. 📍 El balance: ✅ 110 RESCATADOS 🕯️ 1 MUERTO 🔎 4 DESAPARECIDOS. Según la empresa, una de las patas de la plataforma se hundió de golpe en el lecho marino mientras se preparaba para apoyarse en él, y la estructura se inclinó hasta perder la estabilidad. Los cuatro desaparecidos son tres gabonenses y un extranjero. Las autoridades activaron una unidad de crisis, reforzaron la búsqueda con la Armada y desplegaron un equipo para proteger la costa de una posible contaminación. La búsqueda continúa. 🙏 💬 #Gabón #Plataforma #Naufragio #NoticiasInternacionales #ÚltimaHora #Mayumba #Rescate #BreakingNews — Capital Prensa (@capital_prensa) October 26, 2026

Министерството на петрола и газа на Габон е сформирало кризисен екип. В издирването участват морски спасителни сили и оборудване за подводни операции. Започнало е и официално разследване на причините за аварията.

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Като предпазна мярка е спряна работата на близката нефтена платформа "МаБоМо". Съоръжението, свързаните с него тръбопроводи и оборудване не са повредени, а засега няма данни за изтичане на замърсители в морето.

"Проспектор" 5 е самоиздигаща се сондажна платформа, построена през 2014 г. Тя е започнала работа по проекта в началото на юли, като договорът е бил до юли 2027 г. с възможност за удължаване.