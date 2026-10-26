Свят

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Николай Киров Николай Киров

26 октомври 2026, 21:56
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Източник: iStock

С ондажната платформа "Проспектор" 5 потъна край бреговете на Габон, след като загуби устойчивост по време на операция за подготовка на морското дъно за сондиране. При инцидента на 24 октомври на борда са се намирали 115 души. 110 от тях са били спасени, един член на екипажа е потвърдено загинал, а други четирима остават в неизвестност. Спасителната операция продължава, предава iMarine.

Инцидентът е станал около 20:40 ч. местно време близо до град Майумба, край югозападното крайбрежие на Габон. Платформата е извършвала предварително натоварване на опорите си, преди да започне сондажни дейности.

Сондажен кораб се преобърна в Червено море, загинали и изчезнали

Според предварителните данни една от опорите е проникнала през твърдия повърхностен слой на морското дъно. Това е предизвикало внезапно потъване на конструкцията в седимента, загуба на устойчивост и преобръщане. Съоръжението бързо е потънало, а намиращите се на борда са започнали евакуация, като голяма част от тях са се качили на спасителни салове.

Министерството на петрола и газа на Габон е сформирало кризисен екип. В издирването участват морски спасителни сили и оборудване за подводни операции. Започнало е и официално разследване на причините за аварията.

Драмата в Охотско море– заради нарушени норми

Като предпазна мярка е спряна работата на близката нефтена платформа "МаБоМо". Съоръжението, свързаните с него тръбопроводи и оборудване не са повредени, а засега няма данни за изтичане на замърсители в морето.

"Проспектор" 5 е самоиздигаща се сондажна платформа, построена през 2014 г. Тя е започнала работа по проекта в началото на юли, като договорът е бил до юли 2027 г. с възможност за удължаване.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: iMarine    
сондажна платформа Габон потъване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 4 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 4 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

България Преди 16 минути

На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция"

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Свят Преди 30 минути

Словенският премиер настоява за предаването на документите на югославската тайна полиция УДБА

Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Свят Преди 2 часа

Предложението касае служители, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително

Ще почиват ли учителите на 2 ноември?

Ще почиват ли учителите на 2 ноември?

България Преди 3 часа

Синдикат "Образование" с категорична позиция

Румъния разкри мрежа за саботажи от Русия

Румъния разкри мрежа за саботажи от Русия

Преди 3 часа

Румънското разузнаване уточни, че групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния

<p>Мистерията на Лох Нес се задълбочава: Черен силует и &bdquo;огромна змиорка&ldquo; в новите сигнали</p>

Загадката на Лох Нес: Наблюденията на чудовището се удвояват, но науката остава скептична

Свят Преди 4 часа

Сигналите за чудовището от Лох Нес са се увеличили повече от два пъти спрямо миналата година, но не всички вярват в праисторическата легенда

ООН обвини Русия във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

ООН обвини Русия във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Свят Преди 4 часа

ООН обвини и Израел в извършването на престъпления срещу човечеството

ВКС окончателно осъди убиеца на Евгения на 20 години

ВКС окончателно осъди убиеца на Евгения на 20 години

България Преди 4 часа

По отношение на баща му Пламен Владимиров е оставена в сила оправдателната присъда

<p>Пробив в науката: Електростимулация на мозъка може да премахне сексистките нагласи</p>

Пробив в науката: Електростимулация на мозъка може да премахне сексистките нагласи, сочи ново проучване

Свят Преди 5 часа

Проучване на Университета в Ексетър показва, че 10 минути слаба стимулация променят начина, по който участниците разпознават сексуализирани изображения на жени

НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

България Преди 5 часа

Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент“

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Любопитно Преди 6 часа

Звездата от Формула 1 проговори за пръв път публично за романса си с риалити звездата и сподели колко обича да прекарва време с нейните четири деца

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Жена с ебола пристигна в Швейцария

Свят Преди 6 часа

Тя беше евакуирана в родината си заедно със съпруга си

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

Свят Преди 6 часа

Сателитни данни сочат активност в ключови съоръжения, включително подземната база „Пикекс Маунтин“, твърди бивш американски генерал

,

Испанският остров, който предлага целогодишно слънце и високи температури

Любопитно Преди 6 часа

Испанският остров Майорка се утвърждава като перфектната дестинация за есенно бягство, предлагайки над 300 слънчеви дни в годината, богата историческа архитектура и по-бавен ритъм на живот далеч от пиковите летни тълпи

Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център

Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център

Свят Преди 6 часа

След края на празничния сезон дървесината от емблематичното дърво в Ню Йорк ще бъде дарена на Habitat for Humanity за строителството на жилища

Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

България Преди 6 часа

От изказването на Румен Радев не стават ясни конкретните мотиви за отлагането на внасянето на проектобюджета

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Стефан Илчев с вълнуващи признания от Виена: „Музиката е любов!“ и една голяма мечта, която се сбъдва

Edna.bg

DARA изтри всички снимки и видеа от Instagram профила си

Edna.bg

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg