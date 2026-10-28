Леопард уби служителка с 40-годишен стаж в зоопарк

Т рагедия разтърси Нидерландия, след като опитна гледачка на животни почина от раните си след атака от леопард в известния сафари парк „Бексе Берген“ (Beekse Bergen). Жената е прекарала почти целия си 40-годишен трудов стаж в същия парк, съобщи Sky News.

Името на жертвата се пази в тайна в съответствие с нидерландските закони за поверителност. Тя е била нападната в събота, а във вторник е починала от тежките си наранявания, съобщава ръководството на парка, разположен в южния град Хилваренбек.

Трагичният инцидент и спасителната акция

Според официалното изявление, жената е получила тежки прорезни и прободни рани в областта на главата и шията, докато е работила в заграждението на два мъжки персийски леопарда.

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Въпреки сериозните си наранявания, тя е успяла да използва радиостанцията си, за да подаде сигнал за помощ и да повика колегите си.

Zookeeper dies after leopard savagely mauls her inside animal enclosure https://t.co/T84weYC0iU https://t.co/ZGOcaENAOg — New York Post (@nypost) October 27, 2026

Около 11:00 часа сутринта в събота на мястото са пристигнали линейка и медицински хеликоптер. Потърпевшата е била транспортирана по спешност в болница и е претърпяла незабавна операция, но състоянието ѝ рязко се е влошило в неделя вечерта, водещо до фаталния край.

„Кончината ѝ ни дълбоко засегна всички. Изразяваме своите най-искрени съболезнования на нейното семейство, близки и приятели“, заявиха от ръководството на зоопарка.

The circumstances of the fatal incident remain unclear, while Dutch authorities and the safari park investigate what happened inside the indoor enclosure #Leopard #Dutch #ZooKeeper Read more: https://t.co/WTyvKdmANS https://t.co/G5Bf4xqUl7 https://t.co/97REkOsbFY — IBTimes UK (@IBTimesUK) October 28, 2026

Започна разследване

Жената започва работа в сафари парка едва 17-годишна и посвещава близо 40 години от живота си на грижата за животните там.

В момента тече официално разследване, което трябва да установи как и защо опитната служителка се е намерила вътре в заграждението. Според строгите протоколи за безопасност в парка, на персонала е категорично забранено да се намира в едно и също пространство с хищни животни.