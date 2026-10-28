Ново развитие за убийството с палеж на семейство в София

Д оживотен затвор без право на замяна получиха Бисер Русинов и Никола Спасов за грабеж, придружен с убийството на Мирка Ресиловска и сина ѝ Евгени Гигов в столичния квартал „Банишора“. Присъдата беше постановена днес от Софийския градски съд, който призна двамата за виновни. Русинов е осъден и за палежа на жилището, в което са били открити жертвите, съобщават от Софийска градска прокуратура.

Престъплението е извършено през октомври 2022 г. в дома на 85-годишната Мирка Ресиловска и 60-годишния ѝ син Евгени Гигов. Първоначално разследването започнало заради пожар в апартамента, но в хода на работата било установено, че двамата са починали насилствено.

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Според обвинението Русинов нападнал жертвите и им нанесъл множество удари, от които те починали. Целта била да отнеме техни вещи на обща стойност 1086,50 лева. Убийството на Ресиловска било извършено по особено мъчителен за нея начин, тъй като нараняванията ѝ причинявали страдание, докато все още била в съзнание.

Никола Спасов участвал в престъплението като помагач. Докато Русинов пребивал двамата в жилището, Спасов наблюдавал, следял за хора около входа и подавал информация на съучастника си. Той му помогнал и да се оттегли от мястото на престъплението и да пренесе отнетите вещи.

След грабежа Русинов запалил апартамента, като възпламенил горими материали на три места - в хола, кухнята и спалнята. Огънят повредил дограмата на жилището на горния етаж. Тъй като в сградата имало хора, пожарът създал опасност за живота и здравето на обитателите на съседните и по-горните апартаменти.

Русинов извършил престъплението в условията на опасен рецидив. Той имал предишна присъда от една година лишаване от свобода и бил освободен от затвора на 21 декември 2021 г.

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Двамата мъже са предадени на съд през юли 2023 г. по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.

Присъдата на Софийския градски съд не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.