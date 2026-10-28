Любопитно

Продават къщата от филма „Нотинг Хил“ с Хю Грант и Джулия Робъртс за 10 милиона долара

Легендарната къща в лондонския квартал „Нотинг Хил“ с разпознаваемата синя врата, прочута от романтичната комедия с Хю Грант и Джулия Робъртс, е обявена официално за продажба срещу сумата от 10 милиона долара

28 октомври 2026, 13:48
Продават къщата от филма „Нотинг Хил“ с Хю Грант и Джулия Робъртс за 10 милиона долара
Източник: Getty

Е дна от най-разпознаваемите предни врати в историята на Холивуд може да стане ваша - стига да разполагате с излишни 10 милиона долара, съобщи The Post.

Къщата в лондонския квартал „Нотинг Хил“, станала световноизвестна благодарение на романтичната комедия от 1999 г. с Хю Грант и Джулия Робъртс, официално бе обявена за продажба.

Специфичната синя врата на имота служи за вход към дома на героя Уилям Такъри (в ролята Хю Грант) - обикновен собственик на книжарница, който неочаквано се влюбва в световноизвестната филмова звезда Ана Скот (Джулия Робъртс).

Случайният избор на сценариста

Любопитен факт е, че имотът някога е бил собственост на самия сценарист на филма Ричард Къртис (създател и на хитове като „Наистина любов“ и „Четири сватби и едно погребение“).

Макар интериорните сцени от филма да са заснети в студио, екстериорът на къщата е напълно реален. В интервю през 2024 г. Къртис разкрива забавната история как дизайнерът на продукцията случайно избира именно неговия дом: „Казахме му да излезе и да намери перфектната къща. Той се върна след два дни с една снимка. Казах му: „Много смешно!“, а той ме попита какво имам предвид. Отговорих му: „Та това е моята къща!“, а той бе категоричен: „Не, това ТРЯБВА да бъде къщата за филма“. И така и стана“.

Точно пред тази врата е заснета и една от най-комичните сцени, в която съквартирантът Спайк (в ролята Рис Ифънс) излиза по бельо пред чакащите навън папараци.

Оригиналната синя врата от филма по-късно е продадена на търг, за да се откажат тълпите от фенове да посещават адреса. Днешната врата е нейно прецизно копие, боядисано в абсолютно същия нюанс.

Какво предлага имотът срещу 10 милиона долара?

Имотът с площ от 255 кв. м разполага с три спални и се предлага от агенцията за луксозни имоти Sotheby’s International Realty. Сградата първоначално е била проектирана като художническо ателие.

Къщата разполага с:

  • Просторни общи части: Отворен план на кухнята, трапезарията и дневната с високи сводести тавани и покривни прозорци.
  • Луксозна основна спалня: Разположена на първия етаж, тя има собствена камина, дрешник и баня с двойна мивка, самостоятелна вана и душ кабина.
  • Външни пространства: Извита вита стълба води към покривна тераса с панорамна гледка към Нотинг Хил, а в задната част има озеленен двор и градински кът за вечеря на открито.
Източник: The Post    
Нотинг Хил синята врата Хю Грант Джулия Робъртс къща за продан Лондон Ричард Къртис романтична комедия луксозен имот филмова локация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

Разбиха схема за имотна измама в София, петима мъже са задържани

Разбиха схема за имотна измама в София, петима мъже са задържани

Зловеща прогноза:

Зловеща прогноза: "Супер Ел Ниньо" заплашва стотици хиляди човешки животи по света

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Zeekr представи „скромния“ семеен 9Х с 897 “коня“. Кой може да му се опре?

Zeekr представи „скромния“ семеен 9Х с 897 “коня“. Кой може да му се опре?

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Адмирал Емил Василев Ефтимов

МС предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността началник на отбраната на 2 януари

България Преди 27 минути

На 30 септември 2026 г. стана известно, че началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Тогава се очакваше той да остане на поста до края на годината

Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

България Преди 44 минути

Експертиза открила по пръстите на обвиняемия частици, съответстващи на намерените по гилзата от фаталния изстрел. Защитата твърди, че семейството му е било подложено на натиск

30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

Свят Преди 1 час

Юсеф Сихер е разследван за подбуждане към престъпления, като прокуратурата посочва терористично намерение като утежняващо обстоятелство. Адвокатите му отричат да е извършил нарушение

Снимката е архивна

Какво знаем за атакувания кораб CONTSHIP JET и черната серия в Черно море

Свят Преди 1 час

Плаващият под либерийски флаг CONTSHIP JET е бил атакуван с безпилотни апарати на около 16 мили от българския бряг на път за Констанца. Екипажът е евакуиран. Това е поредният Поразен търговски съд в Черно море за последния месец

Петролът скочи с близо 2% след съобщение за ракетен удар по саудитска рафинерия

Петролът скочи с близо 2% след съобщение за ракетен удар по саудитска рафинерия

Свят Преди 2 часа

Цените се повишиха след съобщение на йеменските хуси за ракетен удар по саудитска рафинерия. Саудитските власти не са потвърдили информацията

Убийство с молитва: Син прочете последно причастие на баща си и заби сатър в сърцето му

Убийство с молитва: Син прочете последно причастие на баща си и заби сатър в сърцето му

Свят Преди 2 часа

Зловещи подробности от САЩ: Ричард Саетеле изрекъл молитвата „Отче наш“ с ранения си баща, след което взел 23-сантиметров кухненски сатър и спрял сърцето му. Тялото на 63-годишния мъж бе намерено под строителни отпадъци и изолация в навес

Над $47 млрд. за войната с Иран: Сметката на Тръмп надхвърли прогнозите на Пентагона

Над $47 млрд. за войната с Иран: Сметката на Тръмп надхвърли прогнозите на Пентагона

Свят Преди 2 часа

Данните на Пентагона включват разходите за военните действия и над $29 млрд. за попълване на запасите от боеприпаси

Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция

Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата Деми Ловато уплаши последователите си, след като публикува снимка от болнично легло със система на ръката след внезапна алергична реакция, но бързо успокои феновете си, че вече е изписана и се чувства добре

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Свят Преди 2 часа

Самолетът е разположен в авиобаза „Михаил Когълничану“ по искане на Букурещ и ще подпомага откриването на заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура

,

Неочакван натрапник: Любопитна мечка се заключи в автомобил и го унищожи напълно

Любопитно Преди 2 часа

Любопитна черна мечка в Аляска нахлу в три автомобила, след което се заключи в единия от тях и напълно унищожи интериора му, докато полицията използва въже, за да отвори вратата от разстояние и да освободи животното

Франция изпрати самолет за морско патрулиране в Румъния

Франция изпрати самолет за морско патрулиране в Румъния

Свят Преди 2 часа

„Атлантик 2“ ще наблюдава западната част на Черно море до 6 ноември. Мисията цели да установява заплахи за корабоплаването и да подпомага защитата на критичната инфраструктура

ДБ внесоха декларация срещу изпращането на български войници в Украйна

ДБ внесоха декларация срещу изпращането на български войници в Украйна

България Преди 2 часа

Божидар Божанов обвини Йотова и „Прогресивна България“ в манипулации преди балотажа, а Ивайло Мирчев поиска отговори за палежа на антени на Starlink и обществена поръчка за участък от „Струма“

<p>Обявиха кога започва&nbsp;поетапното пускане на парното в София</p>

Парното в София тръгва поетапно от 29 октомври, първо ще отопляват училищата и детските градини

България Преди 2 часа

До края на седмицата отоплението ще бъде пуснато в столицата, а от понеделник се очаква повечето сгради да имат парно

Асен Василев: Крият бюджета за 2027 г. и документите за помилванията на осъдени за наркотрафик

Асен Василев: Крият бюджета за 2027 г. и документите за помилванията на осъдени за наркотрафик

България Преди 2 часа

Лидерът на ПП обвини управляващите в непрозрачност и предупреди за увеличение на данъчните приходи с 2 млрд. евро. Той обяви, че ще поиска ново извънредно заседание на парламента след изборите

52 години по-късно: ДНК анализ разкри още една жертва на серийния убиец Тед Бънди

52 години по-късно: ДНК анализ разкри още една жертва на серийния убиец Тед Бънди

Свят Преди 2 часа

Повече от полoвин век след мистериозната смърт на 17-годишно момиче, нови ДНК технологии заковаха серийния убиец Тед Бънди. С това официалният брой на жертвите на един от най-зловещите маниаци в САЩ вече нараства на 32

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е изправен пред почти невъзможна задача да оцелее - ето защо

Свят Преди 2 часа

Патовата ситуация след вота изправя Бенямин Нетаняху пред почти невъзможна задача за оставане на власт. Изненадващият вот за арабските партии ги превръща в ключов играч, от когото зависи бъдещето на израелското правителство

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Тревожността не винаги е проблем — понякога е сигнал, че трябва да променим нещо

Edna.bg

Евгени Будинов показа за първи път третата си наследница - Жара

Edna.bg

Дронове поразиха кораб на 21 мили от Шабла

Nova.bg

Tежка влакова катастрофа в Испания, десетки са загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg