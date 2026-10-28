Продават къщата от филма „Нотинг Хил“ с Хю Грант и Джулия Робъртс за 10 милиона долара

Е дна от най-разпознаваемите предни врати в историята на Холивуд може да стане ваша - стига да разполагате с излишни 10 милиона долара, съобщи The Post.

Къщата в лондонския квартал „Нотинг Хил“, станала световноизвестна благодарение на романтичната комедия от 1999 г. с Хю Грант и Джулия Робъртс, официално бе обявена за продажба.

Специфичната синя врата на имота служи за вход към дома на героя Уилям Такъри (в ролята Хю Грант) - обикновен собственик на книжарница, който неочаквано се влюбва в световноизвестната филмова звезда Ана Скот (Джулия Робъртс).

Случайният избор на сценариста

Любопитен факт е, че имотът някога е бил собственост на самия сценарист на филма Ричард Къртис (създател и на хитове като „Наистина любов“ и „Четири сватби и едно погребение“).

Hugh Grant's iconic 'Notting Hill' blue-door home in London hits market for $10M https://t.co/O8kNo6uBgR https://t.co/1GPygqzta0 — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Макар интериорните сцени от филма да са заснети в студио, екстериорът на къщата е напълно реален. В интервю през 2024 г. Къртис разкрива забавната история как дизайнерът на продукцията случайно избира именно неговия дом: „Казахме му да излезе и да намери перфектната къща. Той се върна след два дни с една снимка. Казах му: „Много смешно!“, а той ме попита какво имам предвид. Отговорих му: „Та това е моята къща!“, а той бе категоричен: „Не, това ТРЯБВА да бъде къщата за филма“. И така и стана“.

Точно пред тази врата е заснета и една от най-комичните сцени, в която съквартирантът Спайк (в ролята Рис Ифънс) излиза по бельо пред чакащите навън папараци.

Оригиналната синя врата от филма по-късно е продадена на търг, за да се откажат тълпите от фенове да посещават адреса. Днешната врата е нейно прецизно копие, боядисано в абсолютно същия нюанс.

[ESPECTÁCULOS] 🏠🎬 La casa de la puerta azul de Notting Hill, famosa por representar el hogar del personaje de Hugh Grant en la película de 1999, está a la venta por unos 9,25 millones de euros. Tiene tres dormitorios y dos baños; los interiores del film se rodaron en estudio. https://t.co/Y2KYzevvVI — RLC Noticias (@rlcnoticias) October 28, 2026

Какво предлага имотът срещу 10 милиона долара?

Имотът с площ от 255 кв. м разполага с три спални и се предлага от агенцията за луксозни имоти Sotheby’s International Realty. Сградата първоначално е била проектирана като художническо ателие.

In 1999, it starred in 'Notting Hill'; 27 years later, the gorgeous home behind the world's most famous blue door is officially up for sale https://t.co/H7ATQ6U74g — Art Hostage (@ArtHostage) October 26, 2026

Къщата разполага с: