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Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Словенският премиер настоява за предаването на документите на югославската тайна полиция УДБА

Николай Киров Николай Киров

26 октомври 2026, 23:03
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Източник: AP/БТА

С ловения няма да даде съгласие за какъвто и да било напредък на Сърбия в преговорите за присъединяване към Европейския съюз, докато Белград не предаде архивите на бившите югославски служби за сигурност, които се отнасят до словенската държава. Това заяви словенският премиер Янез Янша след предсрочните парламентарни избори, спечелени от опозиционното движение на сръбските студенти.

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„Ще приветстваме евентуално решение на новите власти в Сърбия да ускорят преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Но няма да дадем съгласие за какъвто и да било напредък, докато Сърбия не предаде на Словения всички архиви на УДБА, СДВ, ЮНА, ЗСНЗ и останалите бивши служби на СФРЮ, които се отнасят до Словения“, каза Янша.

Словенският премиер настоява за предаването на документите на югославската тайна полиция УДБА, нейната наследница – Службата за държавна сигурност (СДВ), Югославската народна армия (ЮНА), Федералния секретариат на вътрешните работи (ЗСНЗ), както и на останалите структури за сигурност на бившата Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).

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След края на Втората световна война през 1945 г. югославската комунистическа тайна полиция ОЗНА (Отдел за защита на народа), предшественик на УДБА, участва в масови репресии и извънсъдебни екзекуции на военнопленници, цивилни и политически противници на новия режим. Десетки хиляди само в Словения са избити без съд и присъда.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Словения Сърбия Янез Янша
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