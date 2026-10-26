Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

М ъж е задържан във връзка със смъртта на Антоан дьо Маси, член на княжеското семейство на Монако, който беше открит мъртъв на площад в княжеството, съобщи прокуратурата на Монако.

Главният прокурор на Монако Стефан Тибо заяви пред „Франс прес“, че разследването, първоначално образувано „за установяване на причините за смъртта“, е било „разширено“, за да бъде установена самоличността на лицето, което се появява на видеозаписите в компанията на Антоан дьо Маси.

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Прокурорът подчерта, „че на този етап става въпрос единствено за заподозрян или свидетел на събития, чиято правна квалификация все още предстои да бъде определена, като версията за нещастен случай не е изключена“.

Тялото на Антоан дьо Маси е било открито на площад в близост до крайбрежния квартал Ларвото. Издирването му започнало, след като семейството му подало сигнал, обезпокоено от факта, че до обяд в неделя не било получило никаква вест от него.

Княжеският дворец съобщи, че княз Албер II и княгиня Шарлен са потънали в тъга след трагичната вест.

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29-годишният Антоан дьо Маси е внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на княз Рение III, баща на Албер II.

Според запознат с разследването източник младият мъж е бил забелязан в събота вечерта да напуска нощен клуб в княжеството, залитайки. Задържаният е жител на Монако с украинско гражданство.