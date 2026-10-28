Какво знаем за атакувания кораб CONTSHIP JET и черната серия в Черно море

П лаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET (IMO: 9348625) е поразен при атака с дронове при преход край н. Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава Maritime.
Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.
Съдът се намира на около 16 мили от н. Калиакра.
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът се евакуира
По предварителна информация екипажът е напуснал плавателния съд.
Какво знаем за кораба CONTSHIP JET?
Тип на плавателния съд: Контейнеровоз (Container Ship)
Флаг: Либерия (LIBERIA) - често използван „удобен флаг“ в международното корабоплаване
IMO номер: 9348625 (уникален идентификационен номер за морски съдове)
Размери: Дължина (LOA) от 159,8 метра и ширина от 24,8 метра
Под прицела на дроновете: Колко безопасно е вече Черно море?
Инцидентът с пореден случай от интензивна серия атаки с безпилотни летателни и безпилотни морски дронове срещу търговски кораби в близост до бреговете на Румъния и България през октомври 2026 г.
ROYAD MAMMADOV - 5 октомври 2026 г., потопен в ИИЗ на Румъния.
ALFA WATAN - 6 октомври 2026 г., потопен в ИИЗ на България.
ABLE и CHELSEA-3 - октомври 2026 г., поразени в ИИЗ на България
HS DIGNITY - 13 октомври 2026 г., потопен в ИИЗ на България
YARA J - 14 октомври 2026 г., поразен в териториалното море на Румъния.
WINE TRADER - 15 октомври 2026 г., поразен в ИИЗ на Румъния.
KHORYV - 23 октомври 2026 г., поразен в ИИЗ на Румъния.