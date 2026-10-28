Какво знаем за атакувания кораб CONTSHIP JET и черната серия в Черно море

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П лаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET (IMO: 9348625) е поразен при атака с дронове при преход край н. Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава Maritime .

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Съдът се намира на около 16 мили от н. Калиакра.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът се евакуира

По предварителна информация екипажът е напуснал плавателния съд.

Източник: marinetraffic

Какво знаем за кораба CONTSHIP JET?

Тип на плавателния съд: Контейнеровоз (Container Ship)

Флаг: Либерия (LIBERIA) - често използван „удобен флаг“ в международното корабоплаване

IMO номер: 9348625 (уникален идентификационен номер за морски съдове)

Размери: Дължина (LOA) от 159,8 метра и ширина от 24,8 метра

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