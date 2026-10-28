Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

Най-малко 50 души са загинали при сблъсък между високоскоростни влакове на Renfe и Iryo в Испания, станал между градовете Мора и Оргас край Толедо.

При катастрофата два вагона на Iryo са дерайлирали, а спешните екипи са изпратени на място за оказване на помощ на пострадалите.

Движението по високоскоростната линия Мадрид - Андалусия е спряно, като причините за инцидента и окончателният брой на жертвите и ранените все още се изясняват.

Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo). Los testigos confirman que hay víctimas mortales. En el lugar están trabajando bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. https://t.co/KACO8ijtcd — ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2026

Най-малко 50 души са загинали при сблъсъка между два високоскоростни влака край Урда, в испанската провинция Толедо, съобщават местни медии, позовавайки се на актуализирани данни от мястото на инцидента.

Влак на Renfe и влак на Iryo са катастрофирали малко след 9:00 ч. местно време (8:00 ч. по Гринуич), при което два вагона на Iryo са дерайлирали. Това съобщи говорител на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, като добави, че причината за инцидента и окончателният брой на пострадалите все още се изясняват, пише The Independent.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват вагони, преобърнати настрани в канавка. На мястото са изпратени екипи на спешните служби.

Железопътният оператор Adif съобщи, че инцидентът е станал между градовете Мора и Оргас и е засегнал високоскоростен влак на Renfe и влак на Iryo, пътуващи от Мадрид към Севиля.

Мануел Галан, кмет на Урда, близо до централния испански град Толедо, заяви, че службите за спешна помощ са го помолили да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид - Андалусия е преустановено след сблъсък отзад между два влака“, съобщи Adif в публикация в X.

🔴DIRECTO | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo y varios vagones caen por un terraplén. Hay numerosos heridos en el accidente. Estas son las imágenes desde dentro de uno de los vagones 🎥@capitalradiob https://t.co/Ws5ukux6r6 https://t.co/5TsAiKfj7d — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Сблъсък между два влака в Андалусия с множество пострадали

Два високоскоростни влака са се сблъскали в Испания, което е довело до спиране на движението по линията, свързваща Мадрид с южния регион Андалусия. Това съобщи в сряда железопътният оператор Adif.

„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид - Андалусия е преустановено след сблъсък отзад между два влака“, заяви Adif в публикация в X.

Влак на Renfe и влак на Iryo са катастрофирали малко след 9:00 ч. местно време (8:00 ч. по Гринуич), при което два вагона на Iryo са дерайлирали. Това съобщи говорител на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, като добави, че причината за инцидента и броят на ранените все още се изясняват.

Железопътният оператор Adif уточни, че инцидентът е станал между градовете Мора и Оргас и е включвал високоскоростен влак на Renfe и влак на Iryo, пътуващи от Мадрид към Севиля.

Мануел Галан, кмет на Урда, близо до централния испански град Толедо, заяви, че службите за спешна помощ са го помолили да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

NUEVA TRAGEDIA FERROVIARIA Dos trenes de Renfe e Iryo colisionan en Toledo con decenas de heridos: Adif suspende la circulación. El accidente se ha producido entre Los Yébenes y Urda. https://t.co/9W68Ec8nwY — J. Simón 🇪🇸 ##SanchismoNoGracias (@mehuelea) October 28, 2026

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