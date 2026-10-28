Петролът скочи с близо 2% след съобщение за ракетен удар по саудитска рафинерия

Цените на петрола се повишиха с близо 2% след съобщение на йеменските хуси за ракетен удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия, което засили опасенията за сигурността на доставките.

Петролът сорт „Брент“ достигна 116,02 долара за барел, а американският лек суров петрол - 101,84 долара, подкрепени и от данни за спад на запасите в САЩ.

Инвеститорите следят развитието на напрежението в Близкия изток и предстоящата среща на ОПЕК+, на която се очаква производствените цели за декември да останат без промяна, докато руският износ може да намалее през ноември.

#Oil prices climbed more than 1 percent on Wednesday after an attack on ​a refinery in Saudi Arabia renewed concerns around supply risks from the ‌major exporter https://t.co/SVcbayqPe3 — Arab News | Business (@ArabNewsBiz) October 28, 2026

Цените на петрола се повишиха с близо 2 на сто в азиатската търговия днес, след като йеменските хуси съобщиха за ракетен удар срещу най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Това поднови опасенията за сигурността на доставките от основния износител, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,14 долара, или 1,88 на сто, до 116,02 долара за барел към 09:15 часа българско време. Американският лек суров петрол повиши цената си с 1,94 долара, или 1,94 на сто, до 101,84 долара за барел.

Подкрепяните от Иран хуси заявиха във вторник, че са поразили саудитското съоръжение, което има капацитет за преработка на 550 000 барела дневно. Саудитските власти не са потвърдили съобщението.

Повишението последва спад на цените с близо 2 долара през предходната сесия.

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Според стратезите по суровини на Ай Ен Джи (ING) пазарът продължава да отчита повишена вероятност от нова ескалация на напрежението в Близкия изток.

„Цените на петрола остават високи, тъй като пазарът очаква по-голяма яснота относно следващия ход на президента Тръмп спрямо Иран“, посочиха те.

Според анализаторите, ако междинните избори в САЩ преминат без нови удари срещу Иран, това може да е достатъчно, за да започне намаляване на рисковата премия в петролните цени.

Подкрепа за котировките оказаха и данни за спад на американските петролни запаси. Според пазарни източници, позоваващи се на Американския петролен институт, запасите от суров петрол са намалели с 2,03 млн. барела през седмицата до 23 октомври.

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За сравнение, анкетирани от Ройтерс анализатори очакват увеличение с около 15 000 барела. Официалният седмичен доклад на американската Агенция за енергийна информация предстои да бъде публикуван по-късно днес.

Инвеститорите следят и насрочената за неделя среща на страните от ОПЕК+. Според източници, запознати с въпроса, производителите се очаква да запазят без промяна целите си за добив през декември.

Производството в повечето от седемте основни участници в обсъжданите ограничения и увеличения на добива, Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, остава под целевите равнища.

Междувременно износът на суров петрол от руските пристанища на Балтийско и Черно море може да намалее през ноември, заявиха търговци. Причината е очакваното увеличаване на производството на дизелово гориво в руските рафинерии след сключеното този месец споразумение с Вашингтон.