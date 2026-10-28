Неразпознаваема: Софи Търнър дебютира с нова визия на церемония в Лондон

А ктрисата Софи Търнър официално навлезе в своя "кестеняв период". 30-годишната звезда от „Игра на тронове“ се появи с чисто нов цвят на косата на 70-ата церемония по връчването на наградите „Златна топка“ в театър „Паладиум“ в Лондон, съобщава People.

Търнър замени познатите светли нюанси с богато, тъмнокестеняво кестеняво, което подчертаваше яркосините ѝ очи. За събитието тя бе заложила на елегантен черен костюм с вталена талия.

Годините на трансформации

Новата визия е поредната глава от дългата история на трансформации на актрисата. Търнър започва да боядисва естествено русата си коса в червено едва 13-годишна, след като получава емблематичната си роля на Санса Старк в „Игра на тронове“. Оттогава тя е експериментирала с всичко - от платинено русо до тъмно кафяво.

„Боядисвам косата си от 13-годишна. В днешно време всъщност не се идентифицирам с нито един цвят, въпреки че е интересно да се види как реагират хората“, сподели Търнър в скорошно интервю за The Sydney Morning Herald.

Актрисата допълва, че русото привлича най-много положителни реакции, докато тъмната коса ѝ дава възможност за нещо много ценно: „Когато съм брюнетка, съм малко по-незабележима, което наистина ми харесва. Разпознават ме по-малко по улиците, а това е страхотно“.

Промяната е свързана и с новия ѝ голям професионален ангажимент - тя влиза в ролята на Лара Крофт в предстоящия игрален serial на Prime Video „Tomb Raider“.

Sophie Turner Debuts Dark Brunette Hair Transformation on Red Carpet https://t.co/6jkWwWdOTz — People (@people) October 28, 2026

Травмата от „Игра на тронове“

Въпреки че феновете винаги ще я свързват със Санса Старк, Търнър признава, че за нея е трудно да се връща към света на Вестерос.

Актрисата наскоро разкри, че дори не може да гледа новите спин-оф поредици от вселената на HBO:

„Ако трябва да съм напълно откровена, не мога да гледам нищо, свързано с „Игра на тронове“. Дори мелодията от шапката не мога да слушам - предизвиква ми ужасна тревожност. Не знам защо е така, прекарах страхотно докато снимахме, но просто не мога“.

Въпреки това Софи подчертава, че стиска палци на новия актьорски състав на поредицата и им пожелава успех от разстояние.