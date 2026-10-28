36 държави идват в България за „Евровизия 2027“, Канада ще участва за първи път

Е вропейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди списъка с обществените радио- и телевизионни оператори, които ще участват в песенния конкурс „Евровизия 2027“ през май в България.

Общо 36 оператора ще изпратят свои изпълнители и песни за 71-ото издание на конкурса, който ще се проведе в Бургас. Според EBU събитието достига до аудитория от около 600 милиона души. Броят на участниците е с един повече спрямо изданието през 2026 г.

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Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а домакин е Българската национална телевизия (БНТ).

За първи път в „Евровизия“ ще участва канадският обществен оператор CBC/Radio-Canada, след като през юли 2026 г. стана пълноправен член на EBU. Северна Македония също се завръща в състезанието чрез своя оператор МРТ след четиригодишно отсъствие.

Участието на Испания и Словения остава под въпрос. Испанският оператор RTVE и словенският RTVSLO все още не са взели окончателно решение. EBU е дал на двата оператора срок до декември да потвърдят дали ще се включат в конкурса.

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Кои държави ще участват в „Евровизия 2027“

Потвърдените 36 радио- и телевизионни оператори са:

Албания – RTSH

Армения – AMPTV

Австралия – SBS

Австрия – ORF

Азербайджан – İctimai

Белгия – VRT

България – БНТ

Канада – CBC/Radio-Canada

Хърватия – HRT

Кипър – CyBC

Дания – DR

Естония – ERR

Финландия – YLE

Франция – FT

Грузия – GPB

Германия – ARD/SWR

Гърция – ERT

Израел – KAN

Италия – Rai

Латвия – LSM

Литва – LRT

Люксембург – RTL

Малта – PBS

Молдова – TRM

Черна гора – RTCG

Северна Македония – МРТ

Норвегия – NRK

Полша – TVP

Португалия – RTP

Румъния – TVR

Сан Марино – SMRTV

Сърбия – RTS

Швеция – SVT

Швейцария – SRG SSR

Украйна – Суспільне

Обединеното кралство – BBC

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Как ще протече конкурсът

Общо 31 участници ще бъдат разпределени в два полуфинала. Във всеки от тях журитата и зрителите ще определят по 10 песни, които ще продължат към големия финал.

Първият полуфинал ще се проведе на 11 май, вторник, а вторият е насрочен за 13 май, четвъртък.

Към 20-те класирали се песни във финала ще се присъединят и представителите на петте предварително квалифицирани държави: България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Големият финал е на 15 май, събота.

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Победителят ще бъде определен чрез гласуване на зрителите от участващите държави и останалата част от света, както и на журита, назначени от 36-те участващи радио- и телевизионни оператори.

Жребият, който ще определи в кой полуфинал ще се представи всяка песен, ще се проведе в Бургас през януари 2027 г.