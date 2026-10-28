36 държави идват в България за „Евровизия 2027“, Канада ще участва за първи път

Е вропейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди списъка с обществените радио- и телевизионни оператори, които ще участват в песенния конкурс „Евровизия 2027“ през май в България.
Общо 36 оператора ще изпратят свои изпълнители и песни за 71-ото издание на конкурса, който ще се проведе в Бургас. Според EBU събитието достига до аудитория от около 600 милиона души. Броят на участниците е с един повече спрямо изданието през 2026 г.
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Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а домакин е Българската национална телевизия (БНТ).
За първи път в „Евровизия“ ще участва канадският обществен оператор CBC/Radio-Canada, след като през юли 2026 г. стана пълноправен член на EBU. Северна Македония също се завръща в състезанието чрез своя оператор МРТ след четиригодишно отсъствие.
Участието на Испания и Словения остава под въпрос. Испанският оператор RTVE и словенският RTVSLO все още не са взели окончателно решение. EBU е дал на двата оператора срок до декември да потвърдят дали ще се включат в конкурса.
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Кои държави ще участват в „Евровизия 2027“
Потвърдените 36 радио- и телевизионни оператори са:
- Албания – RTSH
- Армения – AMPTV
- Австралия – SBS
- Австрия – ORF
- Азербайджан – İctimai
- Белгия – VRT
- България – БНТ
- Канада – CBC/Radio-Canada
- Хърватия – HRT
- Кипър – CyBC
- Дания – DR
- Естония – ERR
- Финландия – YLE
- Франция – FT
- Грузия – GPB
- Германия – ARD/SWR
- Гърция – ERT
- Израел – KAN
- Италия – Rai
- Латвия – LSM
- Литва – LRT
- Люксембург – RTL
- Малта – PBS
- Молдова – TRM
- Черна гора – RTCG
- Северна Македония – МРТ
- Норвегия – NRK
- Полша – TVP
- Португалия – RTP
- Румъния – TVR
- Сан Марино – SMRTV
- Сърбия – RTS
- Швеция – SVT
- Швейцария – SRG SSR
- Украйна – Суспільне
- Обединеното кралство – BBC
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Как ще протече конкурсът
Общо 31 участници ще бъдат разпределени в два полуфинала. Във всеки от тях журитата и зрителите ще определят по 10 песни, които ще продължат към големия финал.
Първият полуфинал ще се проведе на 11 май, вторник, а вторият е насрочен за 13 май, четвъртък.
Към 20-те класирали се песни във финала ще се присъединят и представителите на петте предварително квалифицирани държави: България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Големият финал е на 15 май, събота.
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Победителят ще бъде определен чрез гласуване на зрителите от участващите държави и останалата част от света, както и на журита, назначени от 36-те участващи радио- и телевизионни оператори.
Жребият, който ще определи в кой полуфинал ще се представи всяка песен, ще се проведе в Бургас през януари 2027 г.