Разбиха схема за имотна измама в София, петима мъже са задържани

СДВР разкри опит за имотна измама в София, при който е използван фалшив нотариален акт за два съседни поземлени имота с обща площ около 4000 кв. м. Петима мъже са задържани при акция на полицията, а двама от тях са привлечени като обвиняеми.

Случаят е установен след сигнал. При проверка в столична нотариална кантора служителите на реда установили, че брокер е представил нотариален акт от 1993 г., удостоверяващ право на собственост върху двата имота.

Поискана била услугата да бъде съставен констативен нотариален акт, чрез който наследниците на човек, който не е действителният собственик, да бъдат вписани като собственици на имотите.

По данни на полицията е установено, че представеният документ е неистински, а посоченият в него човек никога не е притежавал право на собственост върху двата имота.

Източник: СДВР

Петима мъже са задържани при акцията

Операцията по предотвратяване на имотната измама е проведена на 26 октомври. В нотариалната кантора са задържани двама мъже на 48 и 42 години. По данни на полицията 48-годишният е искал имотите да бъдат признати и вписани като негова собственост, а 42-годишният е брокерът.

В автомобил, паркиран наблизо, са задържани още трима мъже на 39, 54 и 55 години. Колата е била управлявана от 39-годишния, който е известен на полицията с измама и документно престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство.

Иззети са фалшиви документи и печати

При последвалите процесуално-следствени действия от автомобила и от три апартамента в столични квартали са иззети оригинали и копия на неистинския нотариален акт, представен пред нотариуса.

Полицията е открила още множество стари нотариални актове и скици на различни имоти, решения на Министерството на земеделието и храните, молби-декларации, удостоверения и кръгли и правоъгълни печати. Иззет е и печатът, използван за изготвянето на фалшивия нотариален акт.

Петимата мъже са били задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура двама от тях, на 39 и 48 години, са привлечени като обвиняеми за измама и документни престъпления. На двамата е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.