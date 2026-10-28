Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

К онтейнеровоз е бил атакуван с дронове в Черно море край нос Калиакра. Екипажът на плавателния съд се е евакуирал на спасителни плотове. Информацията беше потвърдена и от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Плавателният съд е бил поразен от три дрона.
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Всичките 18 моряци от екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET, са в безопасност. Това са потвърдили пред специализираното издание Maritime.bg от гръцката компания, която управлява плавателния съд.
От компанията са изразили благодарност към България за оказаното съдействие.
Корабът под либерийски флаг е бил атакуван на 28 октомври, докато плавал от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. По данни на Maritime.bg ударът е нанесен на повече от 16 морски мили от нос Калиакра.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил поразен от три морски дрона. След атаката плавателният съд е получил силен крен, а екипажът е напуснал борда.
- Корабът е превозвал около 700 контейнера
По информация на компанията, цитирана от Maritime.bg, CONTSHIP JET е превозвал около 700 TEU. Това е стандартна единица за измерване на капацитета на контейнеровозите, равна на един 20-футов контейнер.
Към момента няма официално разпространена информация за вида на товарите в контейнерите, включително дали сред тях има опасни вещества. Не е съобщено и какво количество гориво е имало на борда.
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Корабът е построен през 2007 г. Дължината му е около 160 метра, а ширината му е приблизително 25 метра.
Засега няма официално потвърждение кой стои зад атаката.
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- Поредна атака срещу търговски кораб в Черно море
Нападението срещу CONTSHIP JET е поредният инцидент с търговски плавателен съд в Черно море през октомври. През последните седмици бяха съобщени няколко случая на атакувани или потопени кораби във водите край България и Румъния.
Сред тях са ROYAD MAMMADOV, потопен в изключителната икономическа зона на Румъния на 5 октомври, и ALFA WATAN, потънал ден по-късно в българската изключителна икономическа зона. Други засегнати плавателни съдове са ABLE, CHELSEA-3, HS DIGNITY, YARA J, WINE TRADER и KHORYV.
На 28 октомври в София се проведе тристранна среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, посветена на сигурността в Черно море. След разговорите трите държави обявиха, че ще засилят координацията, обмена на информация и ранното предупреждение с цел защита на корабоплаването.