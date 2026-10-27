Свят

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

Съдът и полицията засега не са коментирали случая

27 октомври 2026, 06:42
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  • Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви, че федералната полиция е поискала паспортите му след посещение при баща му Жаир Болсонаро, който е в затвора.
  • Сенаторът, загубил президентския балотаж срещу Луиз Инасио Лула да Силва, заяви, че ще изпълни нареждането и няма намерение да напуска страната.
  • Според Флавио Болсонаро мярката е свързана с изказване на брат му Едуардо, че трябва да напусне страната при загуба на изборите, но съдът и полицията засега не са коментирали твърденията.

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, че бразилската федерална полиция е поискала да ѝ предаде паспортите си след посещението му при намиращия се в затвора негов баща - бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс.

Сенаторът, който беше победен на вчерашния балотаж на изборите от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, каза, че възнамерява да изпълни полицейското нареждане и че не планира на напусне страната след вота.

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Флавио Болсонаро твърди, без да представя доказателства, че полицейското нареждане е основано на решение на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис.

Съдът и полицията засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

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"Беше ми наредено буквално на улицата да предам паспортите си и ми бе забранено да напускам страната", каза Болсонаро във видеобръщение в социалните мрежи.

Той добави, че решението на Мораис е основано на изказване на по-малкия му брат Едуардо Болсонаро, който каза в подкаст миналата седмица, че Флавио Болсонаро трябва да напусне страната, ако изгуби изборите.

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Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Източник: БТА    
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