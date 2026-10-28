България, Румъния и Турция създават механизъм за координация на сигурността в Черно море

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Б ългария, Румъния и Турция осъждат атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море и ще засилят координацията си за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща с колегите му от Румъния и Турция и началниците на отбраната на трите държави, проведена в София.

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„Трагичните инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването“, посочи Стоянов.

Той благодари на колегите си за участието в срещата и определи присъствието им като знак за споделената отговорност на трите държави в условията на усложнена регионална обстановка.

„Като черноморски държави и съюзници в НАТО имаме обща отговорност да предприемем необходимите действия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в региона“, заяви министърът.

По думите му трите страни призовават за незабавно прекратяване на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности.

Стоянов изрази съпричастност към близките на загиналите моряци и солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Той подчерта и необходимостта от стриктно спазване на международното право.

Тристранен механизъм за координация

Основна тема на разговорите е била възможността България, Румъния и Турция да предприемат съвместни действия за засилване на сигурността в Черно море.

„Общата ни позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество“, каза Стоянов.

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По думите му тримата министри са приели текст на съвместно изявление и са договорили стъпки за подобряване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение.

Постигнато е съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море. Чрез него трите държави ще провеждат регулярни консултации, ще обменят информация и ще определят следващите практически мерки за укрепване на регионалната сигурност и стабилност.

„Сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране свободата на корабоплаване“, заяви министърът.

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви на тристранната среща в София между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона.

„Нямаме никакви пропуски по отношение на мерките, които трябва да бъдат взети като страна в региона. Турските, българските и румънските въоръжени сили притежават капацитета да вземат всички необходими мерки. Само че е важно да вземем предвид и ситуацията, в която се намираме. Изключително е важно чрез внимателни дипломатически ходове да избегнем стъпки и подход, които ще увеличат напрежението и опасността в региона и да взимаме разумни решения на тактическо и стратегическо равнище“, заяви Яшар Гюлер след срещата в София.

Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия. Той смята, че този подход на Турция е предотвратил разрастването на кризата.

Гюлер отбеляза още, че от началото на войната страната му прилага стриктно Споразумението от Монтрьо за контрол на корабоплаването през проливите в Черно море. Според него това е предотвратило разпространяването на войната между Русия и Украйна в по-голяма зона и е успяло да задържи влиянието ѝ над Черно море на най-ниски нива. В същото време Яшар Гюлер заяви, че Турция изразява безпокойство от нарастването на нападенията над търговски кораби.

„Вярвам, че заедно с нашите приятели и съюзници от България и Румъния, с нашата решителна позиция и на един глас, е важно да напомним и на двете воюващи страни, че търговските маршрути и морските пространства на черноморските държави са червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана“, заяви Яшар Гюлер.

Той увери, че Турция ще продължи да допринася за засилването на мира и стабилността в региона. Яшар Гюлер припомни, че за да предотвратят риска от мините във водата, България, Турция и Румъния създадоха противоминна група в рамките на НАТО в Черно море и подчерта, че и другите държави могат да допринесат за дейността ѝ без кораби.

„От друга страна смятаме, че е важно и опазването на инфраструктура под водата наред с предотвратяването на риска от мините. В тази връзка на 7 юли 2026 г., по време на срещата на върха на НАТО, подписахме и анекс към споразумението“, каза още Яшар Гюлер.

Румъния подкрепя бързото въвеждане в действие на центъра за морска сигурност на Черно море като част от стратегическия подход на Европейския съюз към региона. Това каза министърът на отбраната на страната Щефан-Раду Опря след провелата се в София тристранна среща между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион.

„Ще продължим тристранните си консултации с оглед прилагането на конкретни мерки, насочени към предотвратяване на ескалацията, опазване на човешкия живот и гарантиране на безопасното осъществяване на гражданска дейност в Черно море“, подчерта той и приветства постигнатото днес общо споразумение между трите държави в тази посока.

В хода на речта си пред журналисти след срещата Опря припомни, че само през тази година шест дрона са били свалени в Румъния по време на мисии по охрана на въздушното пространство.

„Тези инциденти демонстрират способността за бърза реакция и оперативната готовност на нашите въоръжени сили, като същевременно подчертават необходимостта от непрекъснато адаптиране на нашите способности за наблюдение и отбрана. Нападенията срещу търговски кораби допълнително увеличават този риск и налагат координиран отговор, както във въздушното, така и в морското пространство“, отбеляза министърът и допълни: "Категорично осъждаме неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море – нещо, което, за съжаление, се случи и днес в българската икономическа зона. Това представлява опасна ескалация на рисковете, породени от агресивната война на Русия срещу Украйна. Румъния се сблъсква директно с ефектите от тази война".

Той информира, че Румъния укрепва своите способности за наблюдение, ранно предупреждение, противодействие на дронове и борба с морските мини, за да гарантира безопасен достъп до пристанищата и защитата на критичната инфраструктура, включително енергийните съоръжения, разположени в нашата изключителна икономическа зона.

„Днешната среща предоставя ценна възможност за по-нататъшно съгласуване на националните ни усилия и за засилване на регионалното сътрудничество“, заяви министърът.

Опря посочи като добър пример противоминната военноморска група в Черно море и отбеляза, че тя вече представлява солидна основа за укрепване на морската сигурност.

Той съобщи, че днешните дискусии в София са били съсредоточени върху подобряване на обмена на информация, повишаване на морската ситуационна осведоменост и засилване на координацията между военноморските сили и бреговите органи на Румъния, България и Турция, съобразно съответните национални отговорности. Министърът също така изказа благодарност на българската и турската страна за съгласието им следващият етап от диалога да бъде организиран в Букурещ.

Предстоят нови срещи в Букурещ и Анкара

Като следваща стъпка са договорени среща на политическо ниво в Букурещ и среща на военни експерти в Анкара. Те трябва да се проведат в кратки срокове.