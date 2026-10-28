Кои храни вдигат лошия холестерол: Лекарите изброиха основните врагове на съдовете

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Нетаняху и Айзенкот на ръба на победата: Израел е разделен след изборите

Кремъл губи съюзник в Европа, но ще се откаже ли Сърбия от Русия?

В исокият холестерол няма симптоми и не пречи на ежедневните дейности. Докато атеросклерозата тихо стеснява артериите ви, вие продължавате да консумирате храни, които ускоряват този процес всеки ден. Специалисти изброиха кои често срещани храни са най-вредни за кръвоносните ви съдове.

Масло и пълномаслени млечни продукти

Основният фактор тук са наситените мазнини. Когато се консумират в прекомерни количества, те намаляват броя на специалните рецептори в черния дроб, които обикновено улавят и отстраняват „лошия“ холестерол (LDL) от кръвния поток. Когато тази система за изчистване се повреди, холестеролът започва да циркулира свободно в кръвта и се натрупва в стените на артериите. С течение на времето се образуват плаки, които стесняват артериите.

Няма нужда напълно да изключвате сиренето или маслото от диетата си. Много по-ефективно е да коригирате пропорциите: използвайте растителни масла (зехтин, слънчоглед) за готвене и дресинги и избирайте млечни продукти със средно съдържание на мазнини.

Наденички, хот-дог и бекон

Преработените меса нанасят двоен удар на кръвоносните съдове. Първо, те обикновено са с високо съдържание на скрити наситени мазнини, които повишават LDL холестерола. Второ, те често съдържат излишък от сол, която задържа вода и може да допринесе за високо кръвно налягане. Когато кръвното налягане е високо, лигавицата на кръвоносните съдове се уврежда, което прави много по-лесно за „лошия“ холестерол да се отложи в артериалните стени.

Преместете колбасите от категорията „ежедневна храна“ в категорията „рядко удоволствие“. За сандвичи и закуски е по-добре да използвате печено птиче месо, постно свинско месо или риба - това ще намали количеството сол и тежки мазнини.

Бисквитки, торти и купени от магазина печени изделия

Фабрично произведените сладкарски изделия комбинират три рискови съставки: наситени мазнини, рафинирана захар и индустриални трансмазнини. Трансмазнините са най-агресивните – те не само повишават „лошия“ холестерол, но и понижават „добрия“ (HDL) холестерол. Излишната захар стимулира синтеза на триглицериди, друг вид мазнини, които ускоряват развитието на атеросклероза.

Намалете количеството купени от магазина сладкиши, които ядете с чая си. Когато избирате печени изделия, обърнете внимание на съставките: избягвайте продукти, съдържащи мазнина, маргарин и хидрогенирани масла, или изберете прости домашно приготвени десерти.

Холестеролът не се повишава от един сандвич.

„Не бива да се страхувате от всеки сандвич с масло. Холестеролът не се покачва до критични нива само след една закуска. Много по-важно е какво яде човек в продължение на седмици, месеци и години“, казва кардиологът Екатерина Леонидовна.

Нивата на холестерола обаче зависят от повече от просто диета. Наследствеността, възрастта, някои заболявания и лекарствата също играят роля. Ако LDL е повишен, е важно не само да промените диетата си, но и да оцените общия си сърдечно-съдов риск с Вашия лекар.

Как да разберете кога е време да проверите холестерола си

„Високият холестерол не може да се определи от това как се чувствате или как изглеждате. Човек може да се чувства добре, дори ако нивата му на LDL са значително над целевото ниво“, казва специалистът.

Единственият надежден начин да определите здравето на кръвоносните си съдове е да си направите кръвен тест за липиден профил (липидограма). Той разкрива повече от едно число, а пълна картина:

Общият холестерол е сумата от всички мазнини в кръвта.

LDL („лош“) холестерол е основната причина за атеросклероза. Излишният холестерол се натрупва в стените на артериите, като постепенно образува плака.

HDL („добрият“ холестерол) е защитна фракция. Той премахва излишния холестерол от кръвоносните съдове и го изпраща в черния дроб за обработка.

Триглицеридите са мазнини, които тялото използва като енергийни резерви. Ако са твърде много, те допълнително увреждат кръвоносните съдове.

Какво ниво на холестерол се счита за нормално?

Няма единно „идеално“ число за всеки. Целевите нива на LDL винаги се изчисляват индивидуално и зависят от общия ви сърдечно-съдов риск.

„Например, ако човек няма други здравословни проблеми, изискванията за нивото на LDL ще бъдат по-облекчени. Ако обаче човек вече е бил диагностициран с атеросклероза, хипертония, диабет или е имал ранни инфаркти при близки роднини, целта става много по-строга и той ще трябва да понижи „лошия“ си холестерол още повече“, обяснява кардиологът.

Ключови факти за храните, които повишават холестерола

Нивата на холестерола се повишават поради редовни навици, а не поради една-единствена закуска, така че основната цел не са пълни забрани, а разумна корекция в пропорциите на дневното ви меню. Достатъчно е да замените обикновения си колбас с печено птиче месо или риба, маслото с растително масло, а ежедневно купуваните от магазина печени изделия с по-прости или домашно приготвени десерти. Тъй като вашето благосъстояние не отразява нивата на „лошия“ ви холестерол, единственият надежден ориентир е редовен липиден профил и лична оценка на риска с вашия лекар.